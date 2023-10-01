اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية من جهة باب المغاربة، صباح الأحد، في ثاني أيام "عيد العرش" اليهودي، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب، إن "الشرطة الإسرائيلية أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام 602 من المتطرفين اليهود المسجد الأقصى".

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات، وأدوا "طقوساً تلمودية استفزازية".

ونشرت محافظة القدس الفلسطينية على حسابها بموقع "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق محاولة مستوطنين إدخال قرابين حيوانية إلى المسجد الأقصى.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاقتحام، ووصفته بأنه "يندرج في إطار مخطط استعماري إحلالي يهدف إلى تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والديموغرافي والقانوني

وبدأ "عيد العرش"- آخر الأعياد اليهودية الثلاثة (عيد الفصح، عيد الأسابيع، عيد العرش) - في 29 سبتمبر/أيلول المنصرم ويستمر حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ويرتبط بذكرى ضياع اليهود في صحراء سيناء وسكنهم تحت المظلات وفي الخيام.

وعادة ما تزداد وتيرة الاقتحامات للمسجد خلال فترات الأعياد اليهودية، وتجري على فترتين، صباحية وبعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

ووفقاً لـ"شبكة القسطل" الإخبارية المحلية، فقد شهد شهر سبتمبر/أيلول الماضي اقتحام نحو 4500 مستوطن للمسجد الأقصى، من بينهم 1600 خلال "رأس السنة العبرية" و"يوم الغفران".

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات عام 2003، رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.