أدانت دول عربية ومنظمات ودول أوروبية الأحد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأدانت قطر في بيان لوزارة الخارجية، بأشد العبارات الهجوم ذاته، مؤكدة "موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وشددت الخارجية القطرية، على "التضامن التام لقطر ووقوفها إلى جانب تركيا حكومة وشعباً في مواجهة الإرهاب، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار".

كما أدانت مصر في بيان للخارجية بـ"بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة

وأكّدت القاهرة "تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة حكومة وشعباً"، معربة عن "خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية تركيا الشقيقة".

وأكّدت الخارجية السعودية في بيان "رفض المملكة لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف"، مجددة "دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب".

وأعرب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في برقية بعث بها إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن الاستنكار والإدانة الشديدة للهجوم الإرهابي في أنقرة.

وقدم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في برقية ثانية بعث بها إلى الرئيس التركي، صادق المواساة والتمنيات بالشفاء للمصابين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

وأدان الأردن في بيان للخارجية الهجوم الإرهابي ذاته.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع الجمهورية التركية، ورفضها واستنكارها التام لكل أشكال العنف والإرهاب"، معربةً عن "تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

كما أدانت فلسطين في بيان للخارجية الهجوم "بأشد العبارات"، مؤكدة وقوفها مع تركيا وشعبها في مواجهة الإرهاب.

وشدّدت على "ثقتها بقدرة تركيا رئيساً وحكومةً وشعباً على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه" وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت الجزائر في بيان للرئاسة إنها "تدين بشدة الهجوم الإرهابي الآثم"، مؤكدة "تضامنها الكامل مع تركيا الشقيقة، جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر".

ودعت الجزائر إلى "مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بجميع صوره، ووضع حد للممارسات، التي تستهدف زعزعة استقرار الدول".

وعلى مستوى المنظمات والهيئات العربية، أدان جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، الهجوم الإرهابي الذي وقع في تركيا.

واعتبر أن "هذا العمل الإرهابي، أياً كانت الجهة التي تقف وراءه مدان ومرفوض"، معرباً عن "التضامن مع تركيا في مواجهة أي جماعة تتخذ من الإرهاب منهجاً للعمل أو وسيلة لتحقيق أهداف سياسية".

كما أدانت حكومة إقليم شمالي العراق الهجوم الإرهابي في بيان، وأكدت موقفها الثابت برفضها التام للعنف والأعمال الإرهابية.

في سياق متصل أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي بشدة، وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن الهجوم: "صُدمت من الهجوم الإرهابي في أنقرة".

بدوره، أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عن تضامنه مع تركيا والشفاء العاجل للجرحى، مديناً الهجوم الإرهابي الذي ضرب أنقرة.

من جانبه، أكّد أوليفر فارهيلي، عضو مفوضية الاتحاد الأوروبي مسؤول سياسات الجوار والتوسع، دعم الاتحاد لتركيا في محاربة الإرهاب.

وأيضاً، أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الهجوم وكتب عبر حسابه بمنصة "إكس": "تدين الولايات المتحدة الهجوم الذي استهدف مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في أنقرة، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

إلى ذلك، أدان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الهجوم الإرهابي بشدة، وجدد التزام بلاده التعاون طويل الأمد مع تركيا في مكافحة الإرهاب.

كما أكّد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، عزم بلاده على الشراكة مع تركيا في جميع مجالات مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه "شعر بالفزع من الهجوم".

وفي السياق أيضاً، أفاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، بأنه يتابع الأخبار الواردة من تركيا باهتمام كبير.

وأضاف: "الحكومة الإيطالية تدين بشدة جميع أشكال الإرهاب وتعرب عن تضامنها الكامل مع تركيا".

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الكوسوفي ألبين كورتي، عن حزنه جراء تلقيه أنباء الهجوم الإرهابي في أنقرة، متمنياً الشفاء العاجل لجرحى الحادث.

وفي السياق، أدانت الخارجية الفرنسية الهجوم الإرهابي عبر بيان باللغتين التركية والفرنسية، معربة عن تضامن باريس مع أنقرة.

أما جمهورية شمال قبرص التركية، فقد أدانت اعتداء أنقرة الإرهابي على لسان رئيس البلاد أرسين تتار ورئيس الوزراء أونال أوستال.

بدوره، أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ عن تضامن الحلف مع تركيا ضد الهجوم الإرهابي.

كما نددت الخارجية الأذربيجانية بالعمل الإرهابي الذي استهدف أنقرة، معلنة دعمها المتواصل لتركيا "ضد جميع مظاهر الإرهاب".

وصباح الأحد، وصل إرهابيان اثنان بسيارة تجارية صغيرة إلى موقع أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، ونفذا هجوماً، حسب تصريحٍ لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

ووفقاً ليرلي قايا، فقد فجّر أحد الإرهابيين نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، مشيراً إلى أن اثنين من عناصر الأمن التركي أصيبا بجروح طفيفة خلال إطلاق النار.