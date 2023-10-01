سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: لن تستطيع التنظيمات الإرهابية منعنا من مسيرتنا نحو أهدافنا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التركي عزم بلاده على القضاء على آخر إرهابي داخل حدود تركيا وخارجها، مشيراً إلى أن العملية الإرهابية التي جرت صباح اليوم الأحد في العاصمة أنقرة تمثل "الأنفاس الأخيرة للإرهاب".
أردوغان: لن تستطيع التنظيمات الإرهابية منعنا من مسيرتنا نحو أهدافنا
الرئيس أردوغان خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان التركي / صورة: AA
1 أكتوبر 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أن التنظيمات الإرهابية لن تستطيع منع تركيا من مسيرتها نحو أهدافها.

وقال أردوغان في كلمته في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التركي: "إن العملية الإرهابية، التي جرى فيها تحييد اثنَين من الإرهابيين بفضل التدخل السريع من عناصر الأمن، تشكل اخر نبضات الإرهاب."

وأكد أردوغان أن التنظيمات الإرهابية لن تتمكن من "منع مسيرتنا نحو أهدافنا". مؤكداً أن "هؤلاء الأشرار الذين يستهدفون سلام وأمان المواطن لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم ولن نمكنهم من ذلك".

وجدد الرئيس التركي عزم بلاده على القضاء على "آخر إرهابي داخل حدودنا وخارجها".

وتطرّق أردوغان إلى مسألة إعداد دستور جديد للبلاد قائلاً: "الشعب الذي تحدى أسلحة الانقلابيين ليلة 15 يوليو/تموز 2016، يستحق تتويج كفاحه الديمقراطي بدستور مدني".

وتابع: "كما أن تنظيم غولن الإرهابي لن يبصر النور مرة أخرى في تركيا، فمن المستحيل أيضاً إقدام تنظيمات مماثلة على خيانات جديدة".

في سياق آخر، قال أردوغان إنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي ألا ينتظر من تركيا شيئاً "إذا لم يتراجع عن أخطائه وفي مقدمتها مسألة التأشيرة"

وصباح الأحد، سُمع دويّ انفجار وإطلاق رصاص أمام مبنى وزارة الداخلية التركية بمنطقة قيزيلاي وسط العاصمة أنقرة.

وأفاد وزير الداخلية علي يرلي قايا بأن إرهابيَّين جاءا بمركبة تجارية خفيفة نفّذا هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وأضاف: "نتيجة إطلاق النار أُصيب اثنان من عناصرنا بجروح طفيفة"، مشيراً إلى أن "أحد الإرهابيَّين فجّر نفسه وجرى تحييد الإرهابي الآخر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us