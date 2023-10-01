أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أن التنظيمات الإرهابية لن تستطيع منع تركيا من مسيرتها نحو أهدافها.

وقال أردوغان في كلمته في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التركي: "إن العملية الإرهابية، التي جرى فيها تحييد اثنَين من الإرهابيين بفضل التدخل السريع من عناصر الأمن، تشكل اخر نبضات الإرهاب."

وأكد أردوغان أن التنظيمات الإرهابية لن تتمكن من "منع مسيرتنا نحو أهدافنا". مؤكداً أن "هؤلاء الأشرار الذين يستهدفون سلام وأمان المواطن لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم ولن نمكنهم من ذلك".

وجدد الرئيس التركي عزم بلاده على القضاء على "آخر إرهابي داخل حدودنا وخارجها".

وتطرّق أردوغان إلى مسألة إعداد دستور جديد للبلاد قائلاً: "الشعب الذي تحدى أسلحة الانقلابيين ليلة 15 يوليو/تموز 2016، يستحق تتويج كفاحه الديمقراطي بدستور مدني".

وتابع: "كما أن تنظيم غولن الإرهابي لن يبصر النور مرة أخرى في تركيا، فمن المستحيل أيضاً إقدام تنظيمات مماثلة على خيانات جديدة".

في سياق آخر، قال أردوغان إنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي ألا ينتظر من تركيا شيئاً "إذا لم يتراجع عن أخطائه وفي مقدمتها مسألة التأشيرة"

وصباح الأحد، سُمع دويّ انفجار وإطلاق رصاص أمام مبنى وزارة الداخلية التركية بمنطقة قيزيلاي وسط العاصمة أنقرة.

وأفاد وزير الداخلية علي يرلي قايا بأن إرهابيَّين جاءا بمركبة تجارية خفيفة نفّذا هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وأضاف: "نتيجة إطلاق النار أُصيب اثنان من عناصرنا بجروح طفيفة"، مشيراً إلى أن "أحد الإرهابيَّين فجّر نفسه وجرى تحييد الإرهابي الآخر".