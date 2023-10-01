أزاحت شركة "SoftTech" التركية، الستار عن سيارتها الطائرة "إيركار AirCair" في مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام في إزمير، غربي تركيا.

وقال مسؤول الشركة ومهندس البرمجيات محمد طوران، الأحد، إن السيارة الطائرة تزن حوالي 450 كيلوغراماً ويمكن أن تصل سرعتها إلى 120 كيلومتراً في الساعة.

وذكر طوران أن الشركة بدأت العمل على مشروع السيارة الطائرة منذ 3 سنوات، وأن استخدام السيارة سيكون متاحاً في عام 2025 بعد الحصول على تصريح الطيران.

وأشار إلى أن الرحلات التجريبية التي أجرتها الشركة وصلت إلى حوالي 100 رحلة وعلى ارتفاع يتراوح ما بين 30-40 متراً ولمدة 15 دقيقة.

ولقي عرض السيارة الطائرة اهتماماً كبيراً من الزوار الذين التقطوا معها الصور التذكارية وتفقدوا السيارة من كثب.

وانطلق مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء الأربعاء في ولاية إزمير غربي تركيا. ويعد الأكبر من نوعه في العالم، ويختتم فاعلياته الأحد.

وينظم المهرجان بمشاركة 121 جهة بينها وزارات ومؤسسات عامة وخاصة وشركات إعلامية.