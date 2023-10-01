سياسة
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قبيل الانتخابات.. مليون معارض يشاركون في مظاهرة ضد الحكومة في بولندا
تجمع مئات آلاف الأشخاص في مسيرة للمعارضة في العاصمة البولندية وارسو قبل أسبوعين من الانتخابات العامة التي يقول حزب المنتدى المدني الليبرالي إنها قد تقرر مستقبل بولندا في الاتحاد الأوروبي.
قبيل الانتخابات.. مليون معارض يشاركون في مظاهرة ضد الحكومة في بولندا
حزب المنتدى المدني الليبرالي ينظم مظاهرة في وارسو / صورة: Reuters
1 أكتوبر 2023

شارك "نحو مليون شخص" في تظاهرة دعت إليها المعارضة البولندية, الأحد وسط وارسو، ضد الحكومة الشعبوية القومية قبل 15 يوماً من الانتخابات التشريعية، وفق ما أكدت بلدية العاصمة.

وقالت مونيكا بوث المتحدثة باسم بلدية المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية "هذه قطعاً أكبر تظاهرة في تاريخ وارسو".

وقال زعيم حزب العمال دونالد توسك، أمام حشد تجمع في ساحة بوسط وارسو حيث لوح كثيرون منهم بأعلام بولندا والاتحاد الأوروبي: "التغيير الكبير قادم. هذه دلالة على ميلاد بولندا من جديد".

وأوضح توسك أن حزب القانون والعدالة قد يسعى إلى إخراج بولندا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينفيه الحزب. كما وصف الانتخابات بأنها حاسمة بالنسبة إلى حقوق الأقليات والنساء.

وتأمل المعارضة أن تصبح مسيرة اليوم هي الأكبر منذ عقود وأن تدفع الناخبين للمشاركة في الانتخابات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حكومة حزب القانون والعدالة القومي قد تفوز بالانتخابات، لكنها قد تواجه صعوبة في الحصول على أغلبية وسط الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة والمخاوف بشأن الضوابط والتوازنات الديمقراطية.

وينفي حزب القانون والعدالة الانتقادات الغربية بأنه يقوض الأعراف الديمقراطية ويقول إن إصلاحاته القضائية تهدف إلى جعل البلاد أكثر عدلاً وتخليصها من بقايا الشيوعية، وإن التغييرات التي يدخلها على وسائل الإعلام العامة تبعدها عن النفوذ الأجنبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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