سياسة
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شاهد | حريق في ملهى ليلي بإسبانيا يودي بحياة 13 شخصاً
لقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم، إثر اندلاع حريق بملهى ليلي في مدينة مورسيا الإسبانية. فيما تحقق السلطات في ملابسات الحادثة، مع استمرار عمليات البحث عن الضحايا.
شاهد | حريق في ملهى ليلي بإسبانيا يودي بحياة 13 شخصاً
مقتل 13 شخصاً على الأقل إثر حريق بملهى ليلي في إسبانيا / صورة: AFP
1 أكتوبر 2023

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق اندلع في ملهى ليلي بمدينة مورسيا الإسبانية، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلى 13 شخصاً، وفق ما أعلنت السلطات.

وقالت خدمات الطوارئ المحلية، في بيان، إن الحريق اندلع في منطقة تضم العديد من النوادي الليلية في حوالي الساعة 6 صباحاً من اليوم الأحد (04:00 ت.غ).

واستغرق إخماد الحريق بالكامل حوالي ثلاث ساعات.

ولا تزال السلطات تبحث داخل المباني المتضررة بشدة عن المزيد من الضحايا.

ونظراً لتفحم رفات الضحايا، سيكون التعرف على الجثث أمراً صعباً وقد يستغرق بعض الوقت، حسب البيان نفسه.

ويعد هذا الحريق الأكثر دموية في ملهى ليلي في إسبانيا منذ عام 1990، عندما لقي 43 شخصاً حتفهم في ملهى ليلي في سرقسطة.

كما جرى علاج 4 أشخاص، هم امرأتان في العشرينيات من العمر، ورجلان في الأربعينيات، من استنشاق الدخان.

وقال رئيس بلدية مورسيا خوسيه باليستا لقناة TVE الإسبانية: "نبأ الحريق دمرنا".

كما أوردت الشرطة عبر منصة "إكس" أنه: "انتشر خبراء الشرطة العلمية والقضائية في ملهى مدينة مرسية حيث اندلع حريق فجر الأحد لإجراء التحقيقات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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