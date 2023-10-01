سياسة
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شهد مشاركة 121 جهة.. اختتام مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران في إزمير
اختتمت في مدينة إزمير غربي تركيا فاعليات مهرجات تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء، إذ كان قد شارك فيه 121 جهة بينها وزارات ومؤسسات عامة وخاصة وشركات إعلامية.
شهد مشاركة 121 جهة.. اختتام مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران في إزمير
عروض باهرة للطيران في اليوم الأخير من مهرجان تكنوفيست بإزمير / صورة: AA
1 أكتوبر 2023

اختتمت الأحد فاعليات مهرجات تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء التي استمرت 5 أيام في ولاية إزمير غربي تركيا.

وأقيم المهرجان الذي انطلق الأربعاء الماضي في مطار تشيغلي، بمشاركة 121 جهة بينها وزارات ومؤسسات عامة وخاصة وشركات إعلامية.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل الاختتام، قال رئيس مجلس إدارة "تكنوفيست"، سلجوق بيرقدار، إن النسخ الـ9 للمهرجان احتضنت مليوني شاب تنافسوا بمشاريعهم.

وأشار بيرقدار إلى زيارة أكثر من 9 ملايين شخص للمهرجان بنسخه الـ9.

من جانبه قال وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر إن تركيا لن تتخلى عن حملتها في التكنولوجيا الوطنية.

ولفت إلى أنه يرى كل زائر للمهرجان فرداً في الحملة التكنولوجية الوطنية التي يرعاها الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

واحتضنت إسطنبول فاعليات المهرجان بين 27 أبريل/نيسان و1 مايو/أيار الماضيين، والعاصمة أنقرة بين 30 أغسطس/آب الفائت و3 سبتمبر/أيلول الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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