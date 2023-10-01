سياسة
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أذربيجان تستجيب لطلبات اندماج أرمن "قره باغ" وتبدأ تقديم الخدمات الاجتماعية
باشر موظفو المؤسسات الحكومية في أذربيجان، الأحد، في تقديم الخدمات للسكان الأرمن في مدينة خانكندي بإقليم "قره باغ" المحرر.
أذربيجان تستجيب لطلبات اندماج أرمن "قره باغ" وتبدأ تقديم الخدمات الاجتماعية
فريق وزارة الصحة الأذربيجانية ينتقل إلى خانكندي لتقديم الخدمات الصحية للأرمن / صورة: AA
1 أكتوبر 2023

بدأت المؤسسات الحكومية في أذربيجان، تقديم خدماتها للسكان الأرمن في إقليم "قره باغ"، بعد تحرير المنطقة مؤخراً من مليشيات الكيان الأرميني.

وذكر بيان للرئاسة الأذربيجانية، الأحد، أن موظفي دائرة الهجرة، ووزارة العمل والخدمات الاجتماعية، والمؤسسات الصحية، بدؤوا تقديم الخدمات للسكان الأرمن في مدينة خانكندي بالإقليم.

وفي هذا الإطار، بدأت دائرة الهجرة تلقي طلبات الأرمن لبرنامج الاندماج والمواءمة، فيما باشرت وزارة العمل والخدمات الاجتماعية بإجراء مسح حول الاحتياجات الاجتماعية لسكان المنطقة.

كما انتقل فريق تابع لوزارة الصحة الأذربيجانية إلى خانكندي، استعداداً لتقديم الخدمات الصحية للأرمن هناك.

تجدر الإشارة إلى أن الكيان الأرميني في إقليم قره باغ أعلن استقلاله عن أذربيجان في 6 يناير/كانون الثاني 1992، استناداً إلى نتيجة استفتاء مزعوم أجري في 10 ديسمبر/كانون الأول 1991.

ولم تحظ ما تسمى بـ"حكومة إقليم قره باغ" باعتراف أي دولة أو منظمة دولية، بما في ذلك أرمينيا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.​​​​​​​

وبعد 3 سنوات من انتهاك المجموعة المسلحة في الإقليم للاتفاقات، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية جديدة في 19 سبتمبر/أيلول الجاري، انتهت بنزع سلاح المجموعات المسلحة التابعة للكيان الأرميني وحل الكيان نفسه.

وكانت أذربيجان تشترط حل الكيان الأرميني لإعادة دمج السكان المحليين في الإقليم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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