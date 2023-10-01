اتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، صربيا بالتخطيط وتقديم الدعم للإرهابيين الذين نفذوا الهجمات الأخيرة شمالي البلاد.

وقال كورتي في تغريدة على منصة "إكس" أرفقها بمقاطع فيديو: "الإرهابيون الذين نفذوا الهجمات تدربوا في باسولجانسكي ليفادي، إحدى القواعد الرئيسية للجيش الصربي، قبل 4 أيام تقريباً من الهجمات".

وأضاف: "وأُجرِيت تدريبات أخرى في قاعدة كوباونيك".

وأكد كورتي أن "الهجمات حظيت بدعم وتخطيط كاملَين من الدولة الصربية".

وفي 24 سبتمبر/أيلول المنقضي، قُتل ضابط شرطة وأصيب آخر في مدينة زفيتشان شمالي كوسوفو إثر اشتباكات مع مسلحين.

واتهم رئيس وزراء كوسوفو، صربيا بدعم المسلحين، وطالب بلغراد بـ"التوقف عن رعاية الهجمات الإرهابية في الشمال".