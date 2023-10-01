سياسة
1 دقيقة قراءة
ألبين يكشف: المسلحون الذين نفذوا هجوماً إرهابياً في كوسوفو تدربوا بصربيا
قال رئيس وزراء كوسوفو إن المسلحين الذين نفذوا هجمات إرهابية شمالي البلاد، تلقوا تدريباً في قاعدة عسكرية للجيش الصربي. واتهم حكومة بلغراد بتقديم الدعم والتخطيط الكاملين للعملية الإرهابية.
ألبين يكشف: المسلحون الذين نفذوا هجوماً إرهابياً في كوسوفو تدربوا بصربيا
كورتي يتهم صربيا بدعم المسلحين الذين نفذوا العملية الإرهابية / صورة: Albin Kurti/Facebook
1 أكتوبر 2023

اتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، صربيا بالتخطيط وتقديم الدعم للإرهابيين الذين نفذوا الهجمات الأخيرة شمالي البلاد.

وقال كورتي في تغريدة على منصة "إكس" أرفقها بمقاطع فيديو: "الإرهابيون الذين نفذوا الهجمات تدربوا في باسولجانسكي ليفادي، إحدى القواعد الرئيسية للجيش الصربي، قبل 4 أيام تقريباً من الهجمات".

وأضاف: "وأُجرِيت تدريبات أخرى في قاعدة كوباونيك".

وأكد كورتي أن "الهجمات حظيت بدعم وتخطيط كاملَين من الدولة الصربية".

وفي 24 سبتمبر/أيلول المنقضي، قُتل ضابط شرطة وأصيب آخر في مدينة زفيتشان شمالي كوسوفو إثر اشتباكات مع مسلحين.

واتهم رئيس وزراء كوسوفو، صربيا بدعم المسلحين، وطالب بلغراد بـ"التوقف عن رعاية الهجمات الإرهابية في الشمال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us