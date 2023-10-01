أعلنت وزارة الداخلية التركية أن أحد منفذي محاولة الهجوم الإرهابي أمام مقر المديرية العامة للأمن بأنقرة ينتمي إلى تنظيم PKK الإرهابي.

وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، إن التحقيقات حددت هوية أحد الإرهابيين الاثنين وأظهرت أنه ينتمي إلى تنظيم PKK الانفصالي الإرهابي.

وأشار البيان إلى استمرار العمل على تحديد هوية الإرهابي الآخر.

وأوضح البيان أن السيارة المستخدمة في تنفيذ الهجوم الإرهابي ملك لمواطن تركي يُدعى ميكائيل بوزلاغان، قتله الإرهابيان بهدف الاستيلاء على السيارة في منطقة ديفلي بولاية قيصري وسط تركيا.

وأشار البيان إلى أن فرق التحقيقات عثرت في مكان الحادث على مواد متفجرة وقنابل يدوية وقاذفة صواريخ وعدد من الأسلحة.

وأكد البيان استمرار التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن، كما أكد مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب بكل حزم حتى تحييد آخر إرهابي.

وتمنّت وزارة الداخلية التركية في بيانها الرحمة للمواطن ميكائيل بوزلاغان، والشفاء العاجل لفردَي الشرطة اللذين أصيبا في الهجوم.