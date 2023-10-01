سياسة
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الجيش التركي يستهدف مواقع لـPKK الإرهابي شمال العراق ويحيّد عدداً من عناصره
أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه جرى تنفيذ عمليات جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، وأشارت إلى تدمير 20 هدفاً منها مخابئ وملاجئ ومستودعات يستخدمها التنظيم ويحتمي فيها إرهابيون.
الجيش التركي يستهدف مواقع لـPKK الإرهابي شمال العراق ويحيّد عدداً من عناصره
وزارة الدفاع التركية: الجيش التركي دمر مواقع لتنظيم PKK الإرهابي شمال العراق وحيّد عدداً من عناصره / صورة: AA
1 أكتوبر 2023

نفذت القوات المسلحة التركية، مساء الأحد، غارات جوية استهدفت من خلالها معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق عدة شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إنه "جرى تنفيذ عمليات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق هاكورك ومتينا وقنديل وقارة شمالي العراق مساء الأحد"، وأشارت إلى تدمير 20 هدفاً من ضمنها مخابئ وملاجئ ومستودعات يستخدمها التنظيم ويحتمي فيها إرهابيون".

ولفتت إلى أن القوات التركية نجحت بتحييد عدد من الإرهابيين باستخدام الذخيرة محلية الصنع في العمليات.

وأوضحت أن "الغارات جاءت من أجل القضاء على الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقواتنا الأمنية في شمال العراق ولضمان أمن حدودنا"، وأكدت أن "الغارات تأتي تماشياً مع حقوقنا في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وقالت وزارة الدفاع إن "القوات المسلحة التركية ستواصل محاربة الإرهاب بكل عزيمة وإصرار من أجل بقاء وأمن بلدنا وأمتنا، كما كان الحال في الماضي، حتى آخر إرهابي".

وأكدت أنه "جرى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة خلال العملية لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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