أصيب 38 شخصاً على الأقل بجروح، جراء حريق هائل اندلع الاثنين في مقر مديرية الأمن بمدينة الإسماعيلية المصرية، فيما وُضعَت كل المستشفيات في حال تأهُّب لاستقبال ضحايا محتمَلين.

ونشب الحريق الذي لم يُعرف سببه بعد، في مقر مديرية الأمن قبل الفجر. وأظهرت صور نُشرَت على الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى الذي يُعَدّ الأكبر في المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة 38 شحصاً جرَّاء الحادثة، منهم 24 حالة اختناق وحالتا حرق.

وأكدت أنها أرسلت 50 سيارة إسعاف إلى مكان الحريق، في حين توجّهَت إلى الإسماعيلية طائرتان عسكريتان.

ولم يُعلَن حتى الآن سقوط قتلى جراء الحريق، علماً بأن عناصر من قوات الأمن عادة ما يكونون في هذا المبنى في كل ساعات النهار والليل.

وقال شهود عيان إن رجال الإطفاء واجهوا صعوبات على ما يبدو في بادئ الأمر لإخماد الحريق، وبعد أكثر من ثلاث ساعات أعلن التلبفزيون الرسمي السيطرة على الحريق.