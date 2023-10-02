سياسة
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ألطون: PKK الإرهابي تلقّى ضربة موجعة عبر غاراتنا الناجحة شمالي العراق
اعتبر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن  الغارات الجوية التي شنّها جيش بلاده شماليّ العراق، دليل على استمرار العمل في  التضييق على الإرهابيين.
ألطون: PKK الإرهابي تلقّى ضربة موجعة عبر غاراتنا الناجحة شمالي العراق
ألطون: سنواصل التضييق على الإرهابيين / صورة: AA
2 أكتوبر 2023

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن تنظيم PKK الإرهابي تلقّى ضربة موجعة أخرى عبر غارات جوية ناجحة شنّها الجيش التركي شمالي العراق مساء الأحد.

وأفاد ألطون في تدوينة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل مساء الأحد، بأن الغارات الجوية الناجحة التي نفّذها الجيش التركي شمالي العراق، مؤشّر مهمّ على مواصلة أنقرة التضييق على الإرهاب، ليس فقط داخل البلاد، بل خارج حدودها أيضاً.

وأوضح المسؤول التركي أن التنظيم الإرهابي تلقّى ضربة موجعة أخرى عبر الغارات، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل النضال ضد التنظيمات الإرهابية حتى تحييد آخر إرهابي.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 20 هدفاً لإرهابيّي تنظيم PKK شمالي العراق بغارات جوية استهدفت معاقلهم في متينا وهاكورك وقنديل وكاره.

وتنظيم PKK المصنَّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يُعَدّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص في تركيا، بينهم أطفال ونساء ورضّع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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