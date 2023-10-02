سياسة
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للمرة الأولى منذ 30 عاماً.. بعثة من الأمم المتحدة تزور قره باغ
للمرة الأولى منذ 30 عاماً، يزور وفد من الأمم المتحدة إقليم قره باغ الأذربيجاني، للاطلاع على الأوضاع ومراقبة الأنشطة الإنسانية لأذربيجان في المنطقة وأعمال البنية التحتية.
للمرة الأولى منذ 30 عاماً.. بعثة من الأمم المتحدة تزور قره باغ
قره باغ عقب عملية أذربيجان لمكافحة الإرهاب / صورة: AA
2 أكتوبر 2023

وصلت بعثة من الأمم المتحدة إلى إقليم قره باغ الأذربيجاني من أجل الاطلاع على الأوضاع في المنطقة، في زيارة هي الأولى لبعثة من المنظمة الدولية منذ نحو 30 عاماً.

وتفقّدَت البعثة، التي وصلت إلى قره باغ عبر ممر "آغدام–خانكندي"، مدينة خانكندي ونقطة التفتيش الحدودية في لاتشين.

وكان متحدث الخارجية الأذربيجانية أيهان حاجي زاده، ذكر في بيان يوم 29 سبتمبر/أيلول، أنه دُعيَ وفد الأمم المتحدة لزيارة البلاد، للاطّلاع على الوضع في المنطقة بعد عملية مكافحة الإرهاب التي نفّذها الجيش الأذربيجاني.

وقال حاجي زاده إن الزيارة تجري تحت رعاية المنسق الأممي المقيم (لم يذكر اسمه) ووفقاً لـ"إطار التعاون بين الأمم المتحدة وأذربيجان في مجال التنمية المستدامة 2021-2025".

وأوضح أن الوفد الأممي سيراقب الأنشطة الإنسانية لأذربيجان في المنطقة، وأعمال البنية التحتية، وعملية نزع سلاح القوات الأرمنية غير القانونية وخطر الألغام.

وأطلقت أذربيجان في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في قره باغ" انتهت بعد يوم باتفاق لوقف العملية، وتخلِّي المجموعات المسلحة غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية في قره باغ عن سلاحها وإخلاء مواقعها العسكرية.

والخميس الماضي أعلن الكيان الأرمني المحتلّ في إقليم قره باغ بأذربيجان، حلَّ نفسِه اعتباراً من مطلع العام المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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