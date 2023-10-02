سياسة
3 دقيقة قراءة
الناتو يعزّز وجوده بكوسوفو.. وبريشتينا تحذّر صربيا من تكرار "سيناريو روسيا"
أعلن حلف شمال الأطلسي أنه سينشر نحو 600 جندي بريطاني في كوسوفو لتعزيز وجود التكتل في الإقليم الصربي السابق الذي شهد الأسبوع الماضي اشتباكات مسلَّحة، فيما حذّرت رئيسة كوسوفو من رغبة صربيا في تكرار سيناريو مشابه لضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
الناتو يعزّز وجوده بكوسوفو.. وبريشتينا تحذّر صربيا من تكرار "سيناريو روسيا"
حلف شمال الأطلسي يعزّز وجوده في كوسوفو بـ600 جندي بريطاني / صورة: AA
2 أكتوبر 2023

حذّرت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، من رغبة صربيا في تكرار سيناريو مشابه لضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وأفادت في حديث لصحيفة "لا ريبوبليكا" الأحد، بأن بلادها تملك أدلة قاطعة على أن صربيا نفّذَت هجوماً يوم 24 سبتمبر/أيلول الفائت.

وأضافت: "هي الآن تستعد لهجوم جديد بتعزيز قواتها ومدفعيتها على حدود كوسوفو، هذا وضع مختلف عما رأيناه منذ 25 عاماً. لا تزال صربيا تحكمها عقلية (الرئيس السابق سلوبودان) ميلوسيفيتش، وهم يحاولون محو كل شيء، السلام والاستقرار والحرية، التي حققها شعبنا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن بلغراد تريد استخدام نموذج بوتين لضمّ شبه جزيرة القرم، مؤكدة أن بلادها لن تسمح بذلك.

وتابعت: "يجب أن تعلم صربيا أنها ستواجه شعباً مصمماً على الدفاع عن حريته بأي ثمن".

600 جندي من الناتو بكوسوفو

على صعيد آخر، أعلن حلف شمال الأطلسي أنه سينشر نحو 600 جندي بريطاني في كوسوفو لتعزيز وجود التكتل في الإقليم الصربي السابق الذي شهد الأسبوع الماضي اشتباكات مسلَّحة.

والجنود هم من قوة احتياطية وُضعت في نهاية الأسبوع بتصرف "كفور" (قوة حلف شمال الأطلسي المنتشرة في كوسوفو)، للتصدي للتطورات وللتوتر المتجدد في المنطقة.

وقال المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي ديلان وايت، إن "المملكة المتحدة بصدد نشر نحو 200 جندي من الكتيبة الأولى في الفوج الملكي لأميرة ويلز للانضمام إلى وحدة بريطانية قوامها 400 جندي يتدربون حاليّاً في كوسوفو، وستلي ذلك تعزيزات إضافية من حلفاء آخرين".

وأضاف إن "القرار يأتي في أعقاب الهجوم العنيف على شرطة كوسوفو في 24 سبتمبر/أيلول وتزايد التوترات في المنطقة"، دون أن يشير صراحة إلى بيان أصدرته واشنطن الجمعة وحذّرَت فيه من حشد عسكري صربي على حدود كوسوفو.

وقال وايت إن حلف شمال الأطلسي دعا مجدداً إلى التهدئة الأحد وطالب بلغراد وبريشتينا باستئناف الحوار في أقرب وقت ممكن باعتباره "السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام".

وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي، قُتل شرطي وأصيب آخَر جراء إطلاق مسلَّحين صرب النار عليهما بعدما أغلقوا طريقاً في منطقة بنياسكا ذات الغالبية الصربية شمالي كوسوفو.

وتعليقاً على الحادثة، اتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، صربيا بدعم المسلحين، وطالب بلغراد بـ"التوقف عن رعاية الهجمات الإرهابية في الشمال".

وفي 2008 أعلنت كوسوفو أحاديّاً استقلالها عن صربيا ليعترف بها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا، إلا أن صربيا لا تزال تعتبرها جزءاً من أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us