حذّرت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، من رغبة صربيا في تكرار سيناريو مشابه لضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وأفادت في حديث لصحيفة "لا ريبوبليكا" الأحد، بأن بلادها تملك أدلة قاطعة على أن صربيا نفّذَت هجوماً يوم 24 سبتمبر/أيلول الفائت.

وأضافت: "هي الآن تستعد لهجوم جديد بتعزيز قواتها ومدفعيتها على حدود كوسوفو، هذا وضع مختلف عما رأيناه منذ 25 عاماً. لا تزال صربيا تحكمها عقلية (الرئيس السابق سلوبودان) ميلوسيفيتش، وهم يحاولون محو كل شيء، السلام والاستقرار والحرية، التي حققها شعبنا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن بلغراد تريد استخدام نموذج بوتين لضمّ شبه جزيرة القرم، مؤكدة أن بلادها لن تسمح بذلك.

وتابعت: "يجب أن تعلم صربيا أنها ستواجه شعباً مصمماً على الدفاع عن حريته بأي ثمن".

600 جندي من الناتو بكوسوفو

على صعيد آخر، أعلن حلف شمال الأطلسي أنه سينشر نحو 600 جندي بريطاني في كوسوفو لتعزيز وجود التكتل في الإقليم الصربي السابق الذي شهد الأسبوع الماضي اشتباكات مسلَّحة.

والجنود هم من قوة احتياطية وُضعت في نهاية الأسبوع بتصرف "كفور" (قوة حلف شمال الأطلسي المنتشرة في كوسوفو)، للتصدي للتطورات وللتوتر المتجدد في المنطقة.

وقال المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي ديلان وايت، إن "المملكة المتحدة بصدد نشر نحو 200 جندي من الكتيبة الأولى في الفوج الملكي لأميرة ويلز للانضمام إلى وحدة بريطانية قوامها 400 جندي يتدربون حاليّاً في كوسوفو، وستلي ذلك تعزيزات إضافية من حلفاء آخرين".

وأضاف إن "القرار يأتي في أعقاب الهجوم العنيف على شرطة كوسوفو في 24 سبتمبر/أيلول وتزايد التوترات في المنطقة"، دون أن يشير صراحة إلى بيان أصدرته واشنطن الجمعة وحذّرَت فيه من حشد عسكري صربي على حدود كوسوفو.

وقال وايت إن حلف شمال الأطلسي دعا مجدداً إلى التهدئة الأحد وطالب بلغراد وبريشتينا باستئناف الحوار في أقرب وقت ممكن باعتباره "السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام".

وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي، قُتل شرطي وأصيب آخَر جراء إطلاق مسلَّحين صرب النار عليهما بعدما أغلقوا طريقاً في منطقة بنياسكا ذات الغالبية الصربية شمالي كوسوفو.

وتعليقاً على الحادثة، اتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، صربيا بدعم المسلحين، وطالب بلغراد بـ"التوقف عن رعاية الهجمات الإرهابية في الشمال".

وفي 2008 أعلنت كوسوفو أحاديّاً استقلالها عن صربيا ليعترف بها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا، إلا أن صربيا لا تزال تعتبرها جزءاً من أراضيها.