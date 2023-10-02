سياسة
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صحية واجتماعية.. حكومة أذربيجان تبدأ تقديم خدماتها لأرمن قره باغ
باشرت المؤسسات الحكومية الأذربيجانية تقديم خدماتها للسكان الأرمن في قره باغ، بعد تحريرها، إذ تتلقّى دائرة الهجرة طلبات الأرمن للاندماج، علاوة على تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية.
صحية واجتماعية.. حكومة أذربيجان تبدأ تقديم خدماتها لأرمن قره باغ
المؤسسات الحكومية الأذربيجانية تبدأ تقديم خدماتها لأرمن قره باغ / صورة: AA
2 أكتوبر 2023

أعلنت السلطات الأذربيجانية بدء تقديم خدماتها للسكان الأرمن في قره باغ، بعد تحرير المنطقة مؤخراً من المليشيات المحتلة.

وأوضحت للرئاسة الأذربيجانية في بيان الأحد، أن موظفي دائرة الهجرة ووزارة العمل والخدمات الاجتماعية والمؤسسات الصحية، بدؤوا تقديم الخدمات للسكان الأرمن في مدينة خانكندي بالإقليم.

في هذا الإطار تتلقى دائرة الهجرة طلبات الأرمن لبرنامج الاندماج والمواءمة، فيما باشرت وزارة العمل والخدمات الاجتماعية إجراء مسح حول الاحتياجات الاجتماعية لسكان المنطقة.

كما انتقل فريق تابع لوزارة الصحة الأذربيجانية إلى خانكندي، استعداداً لتقديم الخدمات الصحية للأرمن هناك.

كان الكيان الأرمني في إقليم قره باغ أعلن استقلاله عن أذربيجان في 6 يناير/كانون الثاني 1992، استناداً إلى نتيجة استفتاء مزعوم أُجريَ في 10 ديسمبر/كانون الأول 1991.

ولم يحظَ ما يُسمى "حكومة إقليم قره باغ" باعتراف أي دولة أو منظمة دولية، بما في ذلك أرمينيا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينصّ على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.​​​​​​​

وبعد 3 سنوات من انتهاك المجموعة المسلحة في الإقليم للاتفاقيات، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية جديدة في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، انتهت بنزع سلاح المجموعات المسلحة التابعة للكيان الأرمني وحل الكيان نفسه.

وكانت أذربيجان تشترط حلّ الكيان الأرمني لإعادة إدماج السكان المحليين في الإقليم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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