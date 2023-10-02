بلغ عدد زوار مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي استمرّ 5 أيام في ولاية إزمير غربي تركيا، مليوناً و100 ألف زائر.

وأعرب الحساب الرسمي لمهرجان تكنوفيست على مواقع التواصل الاجتماعي، عن شكره لجميع الزوار الذين حضروا المهرجان.

وذكر المدير العامّ لشركة بايكار للصناعات الدفاعية التركية خلوق بيرقدار، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ عدد زوار مهرجان تكنوفيست هذا العام في إسطنبول ثم أنقرة ثم إزمير، بلغ 4.6 مليون شخص.

أما إجمالي عدد زوار المهرجان ابتداءً من نسخته الأولى في 2018 فبلغ 10 ملايين زائر، حسب بيرقدار.

وأكد بيرقدار أن المهرجان يُعَدّ أكبر فاعلية في تاريخ الجمهورية التركية.

ومهرجان تكنوفيست يؤدي دوراً مهمّاً في دفع عجلة التكنولوجيا بتركيا إلى الأمام، بمساهمة عدد كبير من المؤسسات التركية.

وأقيمت نسخ 2018 و2019 و2021 للمهرجان بمدينة إسطنبول، وعام 2020 بولاية غازي عنتاب، فيما أقيمت نسختان في 2022 بولاية صامسون وفي العاصمة الأذربيجانية باكو.

ويُعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

ونُظّم المهرجان بمناسبة مئوية تأسيس الجمهورية التركية هذا العام، في ثلاث مدن تركية هي إسطنبول بين 27 أبريل/نيسان و1 مايو/أيار، وأنقرة بين 30 أغسطس/آب و3 سبتمبر/أيلول، وإزمير بين 27 سبتمبر/أيلول و1 أكتوبر/تشرين الأول.