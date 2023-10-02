سياسة
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ضحاياها عرب وأفارقة.. اتهامات للشرطة الفرنسية بممارسة "التمييز المنهجي"
انعقدت جلسة استماع في فرنسا، للنظر في الاتهامات الموجهة إلى الشرطة بالتمييز العنصري والمنهجي في أثناء القيام بعمليات التحقق من الهوية. وتسعى الجلسة، وفق جمعيات حقوقية، لإقرار بعض التصليحات.
ضحاياها عرب وأفارقة.. اتهامات للشرطة الفرنسية بممارسة "التمييز المنهجي"
احتجاجات شعبية في فرنسا ضد العنف المنهجي للشرطة / صورة: AFP
2 أكتوبر 2023

عقدت أعلى سلطة إدارية في فرنسا جلسة استماع تاريخية، يوم الجمعة الماضي، بشأن اتهامات بالتمييز المنهجي في عمليات التحقق من الهوية من قبل الشرطة الفرنسية.

وتزعم المنظمات الشعبية المحلية وجماعات حقوق الإنسان الدولية أن الشرطة الفرنسية تستهدف أصحاب البشرة السوداء والأشخاص من أصل عربي في اختيار من يجب إيقافه وتفتيشه.

ورُفعت أول دعوى جماعية في فرنسا ضد الشرطة في عام 2021، ووصلت القضية إلى مجلس الدولة، يوم الجمعة. ومن المتوقع اتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة.

ونفت الحكومة التمييز المنهجي من قبل الشرطة، وقالت إن ضباط الشرطة مستهدفون بشكل متزايد بالعنف.

وقال ناشطون إن عمليات فحص الهوية هذه، والتي تكون قاسية أحيانًا وتُجرى عدة مرات على نفس الشخص، يمكن أن تجعل على الشباب إشارة مدى الحياة، وتؤدي إلى تفاقم العلاقة المتوترة بين ضباط الشرطة وسكان العديد من الأحياء ذات الدخل المنخفض.

ويتزامن انعقاد جلسة الاستماع مع استمرار تصاعد الغضب الشعبي منذ مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاماً من أصل شمال إفريقي على يد الشرطة أثناء توقف حركة المرور في يونيو/حزيران الماضي.

وأطلق مقتل ناهل مرزوق في ضاحية نانتير بباريس العنان للاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد.

وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في نهاية الأسبوع الماضي في جميع أنحاء فرنسا للتنديد بوحشية الشرطة والعنصرية.

وتركزت القضية التي تم الاستماع إليها، يوم الجمعة، على فحص بطاقات الهوية.

ورفعت المنظمات غير الحكومية (منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح وثلاث منظمات شعبية تعمل مع الشباب) القضية إلى مجلس الدولة بعد أن فشلت الحكومة في الالتزام بالموعد النهائي للرد على الدعوى الجماعية.

وقد وجدت المحاكم الفرنسية الدولة مذنبة بـ"التنميط العنصري" في عمليات التحقق من الهوية في الماضي، لكن القضية التي نظر فيها مجلس الدولة مختلفة من حيث أنها تسعى إلى إصلاحات بدلاً من التعويضات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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