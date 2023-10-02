أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، احتجاز 20 شخصاً في 26 عنواناً مختلفاً في ولايتي إسطنبول وكيركيلاريلي على صلة بتنظيم PKK الإرهابي.

وأضاف يرلي قايا في منشور على منصة "إكس"، أنه وفقاً للأنشطة التي أجرتها مديرية مكافحة الإرهاب في إسطنبول، "جرى تَعرُّف الأفراد الذين أنشؤوا منازل آمنة يمكن لأعضاء التنظيم، ما يسمى بالكادر، الاختباء فيها".

وأشار إلى "تنظيم عمليات متزامنة في 26 عنواناً مختلفاً في 11 منطقة في إسطنبول وكيركلاريلي للقبض عليهم".

وأضاف الوزير التركي أنه "جرى ضبط واحتجاز المتحدث الرسمي باسم حزب (HDP) ورؤساء المناطق المحلية".

وصباح الأحد وصل إرهابيان اثنان بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، ونفّذَا هجوماً، حسب تصريح لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

ووفق الوزير، فجّر أحد الإرهابيين نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، مشيراً إلى أن اثنين من عناصر الأمن التركي أصيبا بجروح طفيفة خلال إطلاق النار.

وتنظيم PKK المصنّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يُعَدّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص في تركيا بينهم أطفال ونساء ورضّع.