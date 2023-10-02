أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، إمداد مدينة درنة الليبية برادارات مخترقة للأرض، للبحث عن ضحايا الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب المدينة ومدناً أخرى شرقيّ البلاد في 10 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأكدت بعثة الاتحاد لدى ليبيا، في بيان نُشر على موقعها، أن "قسم التحقيقات الجنائية في درنة يعمل كجزء من جهود الاستجابة الليبية الوطنية للفيضانات المدمِّرة في شرق ليبيا".

وأوضح البيان أنه "بفضل الرادارات المخترقة للأرض التي قدمها الاتحاد الأوروبي... أظهرت فرقه استعداداً تشغيلياً فورياً للمساعدة في البحث عن الضحايا".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل دعمه طويل الأمد لجهود الاستجابة للكارثة".

وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي، اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

ونتج عن الإعصار 3868 حالة وفاة، حسب لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان، وهي حصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية في منتصف الشهر الماضي، حين أفادت بوفاة 3958 شخصاً وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.