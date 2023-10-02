سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد ما يسمى "ضابط النظام العام" في تنظيم PKK الإرهابي
حيّدَت الاستخبارات التركية الإرهابي المدعو مزدلف تاشكن المُسمّى بـ"ضابط النظام العامّ" في تنظيم PKK الإرهابي بسوريا، ومخطِّط هجوم داغليكا الإرهابي عام 2007، في عملية نوعية بمحافظة القامشلي شمالي سوريا.
الاستخبارات التركية تحيّد ما يسمى "ضابط النظام العام" في تنظيم PKK الإرهابي
مزدلف تاشكن مخطط الهجوم بالأسلحة الثقيلة ضد كتيبة كوماندوز تابعة لقوات الجيش التركي في قرية داغليجا عام 2007. / صورة: AA
2 أكتوبر 2023

أعلنت الاستخبارات التركية تحييد الإرهابي المدعو مزدلف تاشكن المُسمّى بـ"ضابط النظام العام" في تنظيم PKK بسوريا.

وتاشكن مخطِّط الهجوم بالأسلحة الثقيلة ضد كتيبة كوماندوز تابعة لقوات الجيش التركي في قرية داغليجا عام 2007، الذي استُشهد فيه 12 جندياً وأصيب 16 آخرون، بعملية نوعية في محافظة القامشلي في سوريا.

وأضافت الاستخبارات التركية في بيان أن "مزدلف تاشكن، الذي شارك في عديد من العمليات ضد قواتنا الأمنية نيابة عن تنظيم PKK الإرهابي في الماضي، كان نشطاً مؤخراً باعتباره مسؤولاً عن النظام العام في سوريا نيابة عن PKK/YPG".

وبعد إدراجه على قائمة أهداف الاستخبارات التركية بدأت الأخيرة الاستعداد لتنفيذ عملية بعد اكتشاف عبور مزدلف تاشكن من العراق إلى سوريا.

وتنظيم PKK المصنَّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يُعَدّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص في تركيا، بينهم أطفال ونساء ورضّع.

مصدر:TRT عربي
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