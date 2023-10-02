أعلنت الاستخبارات التركية تحييد الإرهابي المدعو مزدلف تاشكن المُسمّى بـ"ضابط النظام العام" في تنظيم PKK بسوريا.

وتاشكن مخطِّط الهجوم بالأسلحة الثقيلة ضد كتيبة كوماندوز تابعة لقوات الجيش التركي في قرية داغليجا عام 2007، الذي استُشهد فيه 12 جندياً وأصيب 16 آخرون، بعملية نوعية في محافظة القامشلي في سوريا.

وأضافت الاستخبارات التركية في بيان أن "مزدلف تاشكن، الذي شارك في عديد من العمليات ضد قواتنا الأمنية نيابة عن تنظيم PKK الإرهابي في الماضي، كان نشطاً مؤخراً باعتباره مسؤولاً عن النظام العام في سوريا نيابة عن PKK/YPG".

وبعد إدراجه على قائمة أهداف الاستخبارات التركية بدأت الأخيرة الاستعداد لتنفيذ عملية بعد اكتشاف عبور مزدلف تاشكن من العراق إلى سوريا.

وتنظيم PKK المصنَّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يُعَدّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص في تركيا، بينهم أطفال ونساء ورضّع.