سياسة
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"الأخوّة الأبدية-2".. اختتام المناورات  العسكرية بمشاركة تركيا وقطر
نُظّم الأحد الحفل الختامي للمناورات العسكرية متعددة الجنسيات التي استمرت طوال أسبوعين في باكستان، وأظهرت الفرق المشاركة فيها تفوقاً مهنيّاً.
"الأخوّة الأبدية-2".. اختتام المناورات  العسكرية بمشاركة تركيا وقطر
اختتام مناورات "الأخوّة الأبدية-2" في شمال غربي باكستان / صورة: AA
2 أكتوبر 2023

اختُتمت الأحد مناورات متعددة الجنسيات استمرت لمدة أسبوعين شاركت فيها قوات خاصة من تركيا وباكستان وكازاخستان وقطر وأوزبكستان في شمال غربي باكستان.

وبدأت مناورة "الأخوّة الأبدية-2" في 17 سبتمبر/أيلول المنصرم في بروثا، بمقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وتهدف التدريبات إلى زيادة تسخير العلاقات العسكرية التاريخية بين الدول الشقيقة، فضلاً عن المساعدة على رعاية مفاهيم العمل المشترك لمكافحة الإرهاب، وتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك للتعاون العسكري المستقبلي، وفقاً لبيان صادر عن الجيش الباكستاني.

حضر الحفل الختامي الفريق أزهر حسن حياة قائد الفيلق الحادي عشر بالجيش الباكستاني، وضباط من جيوش الدول المشاركة.

​​​​​​​وفي اليوم الأخير أظهرت القوات الخاصة من الدول المشاركة تفوقها المهني في مختلف التقنيات العسكرية، وشمل ذلك مناورات تكتيكية وتدريبات قتالية وعمليات استراتيجية تُستخدم عادة في مهامّ مكافحة الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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