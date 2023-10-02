سياسة
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لتحديث تكنولوجيا الطيران.. "أسيلسان" و"توساش" تبرمان عقداً بـ14 مليون دولار
أبرمت شركتا "أسيلسان" للصناعات الدفاعية و"توساش" للصناعات الجوية والفضائية التركيتان، عقداً بقيمة 14 مليون دولار لتحديث إلكترونيات الطيران.
لتحديث تكنولوجيا الطيران.. "أسيلسان" و"توساش" تبرمان عقداً بـ14 مليون دولار
تعاون الشركتين يهدف إلى تحديث إلكترونيات الطيران للطائرات التركية. / Others
2 أكتوبر 2023

أبرمت شركتا "أسيلسان" للصناعات الدفاعية و"توساش" للصناعات الجوية والفضائية التركيتان، عقداً بقيمة 14 مليون دولار لتحديث إلكترونيات الطيران.

وقالت شركة أسيلسان في بيان أصدرته الاثنين، إن إبرام العقد جرى في 29 سبتمبر/أيلول الفائت، بهدف تحديث إلكترونيات الطيران للطائرات.

وتأسست "أسيلسان" عام 1975 بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية" بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.​​​​​​​

وتُعَدّ "أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقاً للمعايير العسكرية.

أما "توساش" فتُعَدّ مركزاً رائداً في تصميم وتطوير وتصنيع مركبات جوية في تركيا، ويقع مقرها العامّ في العاصمة أنقرة.

تأسست الشركة عام 1973 بهدف تقليل اعتماد تركيا على الخارج في الصناعات العسكرية.

وتنتج الشركة مروحيات وطائرات مسيرة وحربية خفيفة إلى جانب أقمار صناعية ومنصات أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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