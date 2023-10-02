أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، أن وزراء خارجية دول الاتحاد يعقدون اجتماعاً، الاثنين، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها وزراء خارجية دول الاتحاد اجتماعاً في دولة ليست عضواً فيه.

وقال بوريل في منشور على منصة "إكس"، الاثنين، إن الاجتماع يعد تأكيداً على دعم دول الاتحاد لكييف، مضيفاً: "مستقبل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".

وفي تصريح صحفي قبيل بدء الاجتماع، أشار بوريل إلى أن الوزراء سيبحثون الحرب الجارية في أوكرانيا والدعم المقدّم لها.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.