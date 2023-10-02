أدانت دول أمريكا اللاتينية الهجوم الإرهابي الذي وقع الأحد في العاصمة التركية أنقرة، وأعربت عن تضامنها مع تركيا حكومةً وشعباً.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية في منشور على منصة إكس: "كولومبيا تُدين بشدةٍ الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة".

كما أكدت وزارة خارجية الإكوادور تضامنها مع تركيا وإدانتها للهجوم الإرهابي، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت حكومة بيرو عبر صفحتها الرسمية عن تضامنها مع تركيا حكومةً وشعباً.

بدورها أدانت خارجية السلفادور بشدةٍ الهجوم الإرهابي وأكدت تضامنها مع تركيا حكومةً وشعباً.

وعبّرت فنزويلا وباراغواي والبرازيل وغواتيمالا والمكسيك عن إدانتها للهجوم الإرهابي وتضامنها مع الشعب التركي.

وصباح الأحد وصل إرهابيان اثنان بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، ونفّذا هجوماً، حسب تصريح لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

ووفق الوزير، فجّر أحد الإرهابيين نفسه، فيما تمكّنت قوات الأمن من تحييد الآخر، مشيراً إلى أن اثنين من عناصر الأمن التركي أُصيبا بجروح طفيفة خلال إطلاق النار.