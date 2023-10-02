سياسة
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دول أمريكا اللاتينية تتضامن مع تركيا وتُدين هجوم أنقرة الإرهابي
أعربت دول أمريكا اللاتينية عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي وقع قُرب مبنى وزارة الداخلية التركية بأنقرة الأحد، مؤكدة تضامنها مع تركيا حكومةً وشعباً.
دول أمريكا اللاتينية تتضامن مع تركيا وتُدين هجوم أنقرة الإرهابي
دول أمريكا اللاتينية تُدين الهجوم الإرهابي في أنقرة. / صورة: AA
2 أكتوبر 2023

أدانت دول أمريكا اللاتينية الهجوم الإرهابي الذي وقع الأحد في العاصمة التركية أنقرة، وأعربت عن تضامنها مع تركيا حكومةً وشعباً.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية في منشور على منصة إكس: "كولومبيا تُدين بشدةٍ الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة".

كما أكدت وزارة خارجية الإكوادور تضامنها مع تركيا وإدانتها للهجوم الإرهابي، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت حكومة بيرو عبر صفحتها الرسمية عن تضامنها مع تركيا حكومةً وشعباً.

بدورها أدانت خارجية السلفادور بشدةٍ الهجوم الإرهابي وأكدت تضامنها مع تركيا حكومةً وشعباً.

وعبّرت فنزويلا وباراغواي والبرازيل وغواتيمالا والمكسيك عن إدانتها للهجوم الإرهابي وتضامنها مع الشعب التركي.

وصباح الأحد وصل إرهابيان اثنان بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، ونفّذا هجوماً، حسب تصريح لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

ووفق الوزير، فجّر أحد الإرهابيين نفسه، فيما تمكّنت قوات الأمن من تحييد الآخر، مشيراً إلى أن اثنين من عناصر الأمن التركي أُصيبا بجروح طفيفة خلال إطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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