سياسة
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بعد توقفه جراء الزلازل.. أنقرة تعلن استئناف عمل خطّ النفط العراقي-التركي
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن خط النفط العراقي-التركي بات جاهزاً وسيستأنف عمله خلال الأسبوع الجاري. وتَضرَّر الخط جراء زلزال 6 فبراير/شباط الذي ضرب جنوبي تركيا.
بعد توقفه جراء الزلازل.. أنقرة تعلن استئناف عمل خطّ النفط العراقي-التركي
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـ"معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023". / صورة: AA
2 أكتوبر 2023

صرّح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، بأن خط النفط العراقي-التركي الذي تضرر جراء زلزال 6 فبراير/شباط، بات جاهزاً وسيستأنف عمله خلال الأسبوع الجاري.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـ"معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023"، المنعقد في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين.

وأفاد بيرقدار بأن تركيا كانت منذ فترة طويلة طريقاً موثوقاً به للنفط والغاز الطبيعي، مشيراً إلى مرور مليونَي برميل من النفط يوميّاً عبر مضايق تركيا حاليّاً.

وأضاف أن خط أنابيب النفط العراقي-التركي، الذي كان نشطاً منذ نحو 45 عاماً، تبلغ طاقته اليومية 500 ألف برميل من النفط.

وأشار إلى أنه بمجرد تشغيل خط الأنابيب العراقي-التركي، سيكون من الممكن توريد 500 ألف برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

وذكر بيرقدار أن تركيا تشحن كميات كبيرة من الغاز إلى أوروبا من خلال خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول (تاناب).

وتابع: "نرسل حاليّاً الغاز إلى المجر وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا عبر خط أنابيب غرب البلقان، لقد أصبحنا مركزاً للغاز الطبيعي".

وأوضح أن تركيا التي تهدف إلى تقليل اعتمادها على الخارج بمجال الطاقة، تركز على الاستثمارات في النفط والغاز والطاقة المتجددة، وترى أن استثمارات الطاقة النووية أداة مهمة لتقليل انبعاثات الكربون.

ومن المتوقع أن يلتقي الوزير بيرقدار على هامش المعرض مسؤولين حكوميين في دولة الإمارات وكبار المديرين التنفيذيين لشركات الطاقة الرائدة في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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