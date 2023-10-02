سياسة
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أردوغان: سنعزز أسواق رأس المال ونبدأ جني ثمار "مركز إسطنبول"
في رسالة مصورة بعث بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مؤتمر أسواق رأس المال المنعقد في إسطنبول، كشف أن بلاده ستُولِي تعزيز وتوسيع السوق اهتماماً خاصّاً، لافتاً إلى أن أهداف برنامج "قرن تركيا" واقعية وقابلة للتطبيق.
أردوغان: سنعزز أسواق رأس المال ونبدأ جني ثمار "مركز إسطنبول"
أردوغان: تعزيز قوة تركيا ونموها غايتنا المشتركة / صورة: AA
2 أكتوبر 2023

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ستُولِي تعزيز أسواق رأس المال وتوسيعها في البلاد اهتماماً وأولوية خاصَّين.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعث بها الرئيس التركي إلى مؤتمر أسواق رأس المال التركي، الذي ينعقد بنسخته السابعة في إسطنبول في الفترة بين 2 و6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكد أردوغان إن بلاده جذبت ما مجموعه 255 مليار دولار من الاستثمارات الدولية في السنوات الإحدى والعشرين الماضية.

وقال: "في الفترة المقبلة سنُولي تعزيز أسواق رأس المال لدينا وتوسيع نطاقها اهتماماً خاصاً وأولوية، لتصبح أكثر عمقاً وحضوراً على الأرض"، مشيراً إلى أن حكومته تسير بلا توقف على الطريق المحدَّد بهدف جعل تركيا أقوى وأكثر أماناً وازدهاراً في الذكرى المئوية للجمهورية.

وذكر أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى هو خارطة طريق "قرن تركيا"، لافتاً إلى أن الأهداف التي وُضعت "واقعية" و"قابلة للتطبيق" و"تتوافق مع الإمكانيات".

وأشار إلى أن البلد يخطّط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشدداً على أن "أبواب وقلوب تركيا مفتوحة لجميع المستثمرين الذين يثقون بها وبالمستقبل المشرق لاقتصادها".

وقال إن تركيا ستبدأ جني ثمار مشروع مركز إسطنبول المالي الذي بذلت فيه الجهود لفترة طويلة، وإن الهدف هو "جعل تركيا مركزاً في مجال التمويل".

واختتم أردوغان كلمته معرباً عن أمنياته بنجاح المؤتمر، شاكراً جميع المساهمين في تنفيذه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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