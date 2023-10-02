بحث الرئيس رجب طيب أردوغان، مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف العلاقات الثنائية وقضايا دولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الاثنين، بحسب بيان صادر عن مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأفاد البيان أن أردوغان وتوكاييف بحثا العلاقات الثنائية وقضايا دولية وإقليمية.

وذكر أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا التي قد تدرج على جدول أعمال قمة مجلس رؤساء الدول لمنظمة الدول التركية.

يشار إلى أن قمة مجلس رؤساء الدول لمنظمة الدول التركية ستعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في كازاخستان.

وتأسست منظمة الدول التركية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، بينما تحمل كل من المجر وتركمانستان وجمهورية شمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.