سياسة
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أردوغان ونظيره الكازاخستاني يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وقضايا دولية
تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف وجهات النظر حول عدد من القضايا الثنائية والدولية وعلى رأسها قمة الدول التركية المقبلة.
أردوغان ونظيره الكازاخستاني يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وقضايا دولية
على رأس القضايا التي جرى تناولها قمة الدول التركية المقبلة / صورة: AA
2 أكتوبر 2023

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان، مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف العلاقات الثنائية وقضايا دولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الاثنين، بحسب بيان صادر عن مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأفاد البيان أن أردوغان وتوكاييف بحثا العلاقات الثنائية وقضايا دولية وإقليمية.

وذكر أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا التي قد تدرج على جدول أعمال قمة مجلس رؤساء الدول لمنظمة الدول التركية.

يشار إلى أن قمة مجلس رؤساء الدول لمنظمة الدول التركية ستعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في كازاخستان.

وتأسست منظمة الدول التركية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، بينما تحمل كل من المجر وتركمانستان وجمهورية شمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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