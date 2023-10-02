شهدت مدينة درنة يوم 10 سبتمبر/أيلول الماضي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ ليبيا الحي. إذ خلف إعصار "دانيال"، الذي تسبب في انهيار سدين، فيضانات عارمة ودماراً كبيراً راح ضحيته آلاف القتلى والمفقودين.

ووسط استمرار معاناة المدينة، حيث الدمار والعائلات المشردة والجثث التي تجرفها أمواج المتوسط إلى الشواطئ، نظم مواطنون مظاهرات على ضفة وادي درنة المدمر منددين بالفساد ومطالبين بمحاكمة المسؤولين، وعلى رأسهم الجنرال حفتر صاحب السطوة والنفوذ شرقي ليبيا.

ومع تصاعد حدة المظاهرات خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/أيلول، بدأت سلطة حفتر في شرق ليبيا تتحرك لتكميم أفواه المعارضة، إذ اعتقلت المتظاهرين والناشطين الذين طالبوا بالمحاسبة على ما يقولون إنه استجابة رسمية فاشلة على الكارثة، وفقاً لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

سندان الفساد

حسب مجلة فورين بوليسي، فقد تفاقم الدمار في درنة بسبب خطأين أساسيين ارتكبتهما السلطة الاستبدادية لحفتر قبل وقوع إعصار "دانيال". الأول كان حالة ما يشار إليه الآن باسم "سدود الموت" – سدَّي وادي درنة ووادي الرخا. مثل الكثير من البنية التحتية الحيوية في ليبيا، بما في ذلك الطرق والمستشفيات وحقول النفط، احتاج هذان السدان إلى الصيانة منذ فترة طويلة.

في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي خصصت أموال لصيانة السدود عام 2007، إذ جرى التعاقد مع شركة إنشاءات كانت قد باشرت أعمال الصيانة في عام 2010، لكنها غادرت البلاد بعد ذلك عندما اندلعت الثورة في عام 2011 ولم تعد. وعلى مدى السنوات العشر التالية، لم يجرِ تنفيذ إلا القليل من الصيانة الشاملة.

وفي عامي 2012 و2013، جرى تخصيص أكثر من 2 مليون دولار لصيانة السدود، لكن لم تُنفذ أي أعمال. وفي عام 2021، أشار تقرير لديوان المحاسبة الليبي إلى أن السلطات المالية المعنية كانت على دراية جيدة بالحاجة إلى صيانة السدود، بعد 11 عاماً من الإهمال.

كان حفتر وسلطته على علم بأن السدود بحاجة إلى الإصلاح، وكان لديهم الأموال اللازمة لإصلاح السدود، لكنهم قرروا عدم تنفيذ ذلك رغم كل التحذيرات. حسب المجلة الأمريكية.

أما الخطأ الثاني، حسب المجلة، فقد كانت الإجراءات الاحترازية، أو عدم وجودها، إذ منعت السلطات التي يقف حفتر على رأسها المواطنين من إخلاء منازلهم، مما زاد من هول الكارثة وزاد من أعداد القتلى والمفقودين أضعافاً مضاعفة، وفق تقارير إعلامية غربية، ومجلة فورين بوليسي.

مطرقة حفتر

رداً على المظاهرات التى خرجت في درنة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين والتنديد بالفساد، تحركت السلطات التي يقودها حفتر على الفور لتكميم أفواه المعارضة والسيطرة على المساعدات الحيوية التي تصل إلى المدينة المنكوبة. وقد سُجل اعتقال أشخاص انتقدوا علناً رد فعل الحكومة أو شاركوا في احتجاج في درنة، حسب نيويورك تايمز.

ولم تكتف سلطة حفتر بتكميم الأصوات المعارضة وحسب، بل قيدت وصول عمال الإغاثة والصحفيين أيضاً إلى المدينة المنكوبة بعد أن نشرت نقاط التفتيش في الأرجاء. وكذلك أغلقت خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة في المدينة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان المشغلون قد قطعوها عمداً، وفق الصحيفة.

وقد اتُهمت قوات حفتر باستغلال كارثة الفيضانات لتعزيز سيطرتها على وسائل الإعلام في درنة. إذ شوهدوا وهم يغلقون وسائل الإعلام المستقلة ويطردون الصحفيين وقنوات التلفزة ويستبدلونها بمنافذ إعلامية متحالفة مع حفتر.

وبخصوص وضع العراقيل أمام جهود الإغاثة، قال عماد الدين بادي، محلل شؤون ليبيا في المجلس الأطلسي: "في الأساس هناك وجود عسكري يخلق اختناقات بدلاً من أن يفضي إلى توفير الإغاثة. لم يجرِ تسهيل جهود الإغاثة من قبل القيادة العسكرية، التي كانت لها مصلحة خاصة في الظهور وكأنها تسيطر على الأمور مع التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الضحايا".

مساعٍ لتعزيز النفوذ

مع استمرار فرق البحث والإنقاذ في البحث عن الجثث المحاصرة تحت الطين وأنقاض منازلهم في مدينة درنة، يقول مراقبون إن خليفة حفتر وأبناءه يستخدمون الاستجابة للكارثة كوسيلة لممارسة السيطرة بدلاً من ضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المدنيين، وفقاً لما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سيطرة حفتر على جهود الإغاثة بعد الفيضان المدمر قد تكون فرصة له لكي يعزز من موقعه شرقي ليبيا. ونقلت عن طارق المجريسي، الزميل بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية قوله: "إن ملخص الرسائل التي يريد حفتر إيصالها، أنه المخلص ويجب أن لا يُلام على ما حدث".

وأضاف المجريسي: "حفتر هيمن على عمليات الإغاثة والإنقاذ، إذ نشر العسكر في درنة، ليظهر كمن يؤمّن المدينة، كما منح حفتر أبناءه أدواراً مهمة في بنية السلطة، أحدهم، الصديق، يقدم نفسه كسياسي وهناك صدام الذي يقود مليشيا قوية تابعة لحفتر ويشرف على عمليات الإغاثة في درنة".

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان من الممكن منع الفيضانات، هز صدام كتفيه قائلاً: "كل شيء على ما يرام". فيما ادعى الصديق أن السكان تجاهلوا تحذيرات والده حفتر بالمغادرة، وقال: "لقد استشعر والدي، بفضل قيادته الحكيمة، الأمور قبل وقوع الكارثة".

ويذكر أن حفتر لم يصدر أي أمر إخلاء من هذا القبيل، وفق التقارير الإعلامية وشهود عيان.