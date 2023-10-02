سياسة
2 دقيقة قراءة
آلاف المدنيين يفرّون وسط السودان.. والبرهان: نقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات
فرّ آلاف السودانيين من سكان بلدة تقع على الحدود بين ولايتين بوسط السودان بعد أن هاجمتهم قوات الدعم السريع، بينما قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة تقاتل "مرتزقة من كل الاتجاهات" استعانت بهم "قوات الدعم السريع".
آلاف المدنيين يفرّون وسط السودان.. والبرهان: نقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات
سودانيون فارّون من العنف يصلون إلى القضارف شرق السودان-أرشيفية / صورة: AFP
2 أكتوبر 2023

فرّ آلاف السودانيين من سكان بلدة ود عشانا التي تقع بولاية شمال كردفان على الحدود مع ولاية النيل الأبيض بعد أن هاجمتها قوات الدعم السريع على متن أكثر من خمسين عربة "لاندكروزر" مسلحة.

وأفاد أشخاص من الفارين لوكالة الصحافة الفرنسية عن هروب أكثر من 15 ألف شخص من سكان البلدة في ظل احتدام.

من جهتها أكدت قوات الدعم السريع عبر حسابها على موقع إكس (تويتر سابقاً) الأحد "السيطرة على حامية منطقة ود عشانا بولاية شمال كردفان وهي آخر حامية حدودية للفلول مع ولاية النيل الأبيض".

وتكدست في مدارس قرية العديداب عشرات الأسر الفارة من العنف التي لم تحمل معها أي شيء وهي تعتمد فقط على ما يقدمه أهالي القرية من مساعدات.

في السياق، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، إن القوات المسلحة تقاتل "مرتزقة من كل الاتجاهات" استعانت بهم "قوات الدعم السريع".

وأفاد البرهان في بيان بأن "القوات المسلحة تقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم المليشيا الإرهابية (الدعم السريع) فانتهكوا حرمات المواطنين وأزهقوا الأرواح بدواعٍ لا تستند إلى منطق".

وأضاف البرهان الذي يقود الجيش أن "القوات المسلحة تخوض معركة الكرامة ويقاتل معها كل الشعب السوداني"، معتبراً أن "بعض السياسيين طلاب سلطة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن وشعبه".

وأوضح أن "بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل دعماً للمليشيا المتمردة، لكن الجيش يقاتل باسم السودان بسند قوي من الشعب كله ولا وجود لأي تنظيمات، وإنما الولاء للوطن وحده".

وتتهم قوات الدعم السريع، حزب المؤتمر الوطني (حزب عمر البشير)، بأنه السبب في اندلاع الحرب من خلال وجوده في الجيش السوداني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us