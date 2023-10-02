فرّ آلاف السودانيين من سكان بلدة ود عشانا التي تقع بولاية شمال كردفان على الحدود مع ولاية النيل الأبيض بعد أن هاجمتها قوات الدعم السريع على متن أكثر من خمسين عربة "لاندكروزر" مسلحة.

وأفاد أشخاص من الفارين لوكالة الصحافة الفرنسية عن هروب أكثر من 15 ألف شخص من سكان البلدة في ظل احتدام.

من جهتها أكدت قوات الدعم السريع عبر حسابها على موقع إكس (تويتر سابقاً) الأحد "السيطرة على حامية منطقة ود عشانا بولاية شمال كردفان وهي آخر حامية حدودية للفلول مع ولاية النيل الأبيض".

وتكدست في مدارس قرية العديداب عشرات الأسر الفارة من العنف التي لم تحمل معها أي شيء وهي تعتمد فقط على ما يقدمه أهالي القرية من مساعدات.

في السياق، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، إن القوات المسلحة تقاتل "مرتزقة من كل الاتجاهات" استعانت بهم "قوات الدعم السريع".

وأفاد البرهان في بيان بأن "القوات المسلحة تقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم المليشيا الإرهابية (الدعم السريع) فانتهكوا حرمات المواطنين وأزهقوا الأرواح بدواعٍ لا تستند إلى منطق".

وأضاف البرهان الذي يقود الجيش أن "القوات المسلحة تخوض معركة الكرامة ويقاتل معها كل الشعب السوداني"، معتبراً أن "بعض السياسيين طلاب سلطة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن وشعبه".

وأوضح أن "بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل دعماً للمليشيا المتمردة، لكن الجيش يقاتل باسم السودان بسند قوي من الشعب كله ولا وجود لأي تنظيمات، وإنما الولاء للوطن وحده".

وتتهم قوات الدعم السريع، حزب المؤتمر الوطني (حزب عمر البشير)، بأنه السبب في اندلاع الحرب من خلال وجوده في الجيش السوداني.