سياسة
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الأردن يدين انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى ويحملها مسؤولية الخروقات
أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، مشيرة إلى أن الممارسات الاستفزازية المستمرة بحق المسجد الأقصى خرقٌ فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي في القدس ومقدساتها.
الأردن يدين انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى ويحملها مسؤولية الخروقات
جنود إسرائيليون في حرم المسجد الأقصى- أرشيفية/ صورة: AA
2 أكتوبر 2023

طالبت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، إسرائيل بـ"الكف عن جميع الممارسات والانتهاكات في المسجد الأقصى واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".

وقال متحدث الوزارة، سفيان القضاة، في بيان إن "على إسرائيل احترام التزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية".

كما طالب إسرائيل بـ"الكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واحترام حرمته".

وأكد القضاة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو "مكان عبادة خالص للمسلمين".

وشدّد على أنه "ليس لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية المحتلة وبأنها لا تملك فرض أي قيودٍ على دخول المسجد الأقصى".

واعتبر أن "الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك وتصاعد وتيرتها خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرفة الرسمية على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في عام 1994.

وفي مارس/آذار 2013 وقّع العاهل الأردني عبد الله، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

وصباح الاثنين اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى بالقدس الشرقية من جهة باب المغاربة في ثالث أيام "عيد العرش" اليهودي، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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