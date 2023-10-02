سياسة
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بوفد تجاري من 150 شخصاً... تركيا تشارك في المعرض الدولي "إكسبو-قطر 2023"
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن بلاده ستشارك في المعرض الدولي " إكسبو-قطر 2023"، بوفد تجاري مكون من 150 شخصاً مشيداً بالعلاقات التجارية التركية القطرية.
بوفد تجاري من 150 شخصاً... تركيا تشارك في المعرض الدولي "إكسبو-قطر 2023"
أكد الوزير بولات أن 727 شركة تركية استثمرت في قطر، وفي المقابل استثمرت الشركات القطرية بأكثر من 10 مليارات دولار في تركيا. / صورة: AA
2 أكتوبر 2023

صرّح وزير التجارة التركي عمر بولات، أن بلاده ستقدم أنجح النماذج في مجال الطاقة المتجددة وحماية البيئة والتجارب الزراعية في المعرض الدولي "إكسبو-قطر 2023".

وأوضح بولات في تصريح صحفي، الاثنين، أن بلاده ستشارك في المعرض بجناح على مساحة 1024 متراً مربعاً، وبوفد تجاري مكون من 150 شخصاً.

وأضاف الوزير "نُظّم منتدى تجاري بين ر جال الأعمال الأتراك والقطريين، على أن تُعقد اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين".

وأكد بولات أن معارض إكسبو تعد من أرقى المشاريع في العالم، وأن تركيا شاركت 37 مرة واستضافت واحداً من المعارض في أنطاليا عام 2016.

وأضاف أنهم يولون أهمية كبيرة لتطوير العلاقات التجارية الثنائية والتعاون الاقتصادي مع قطر التي تربطها علاقات صداقة متجذّرة بتركيا.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 2.3 مليار دولار العام الماضي، وأن الجانبين يبذلان جهوداً كبيرة لزيادة هذا الرقم.

وأشار بولات إلى أن 727 شركة تركية استثمرت في قطر، وفي المقابل استثمرت الشركات القطرية بأكثر من 10 مليارات دولار في تركيا.

ويقام معرض إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل" ويهدف إلى تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحّر.

وتمتد فاعليات المعرض على مدار 179 يوماً، على أن يبدأ يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وينتهى يوم 28 مارس/آذار 2024.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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