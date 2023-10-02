أكدت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، رفضها المساس بالوضع التاريخي القائم في القدس، والانتهاكات في الأماكن المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى.

وعبّرت وزارة الخارجية في بيان صحفي، عن "قلقها العميق من الانتهاكات المتزايدة لقدسية المسجد الأقصى".

وجدّدت الوزارة رفضها "الاعتداءات والهجمات التي تنتهك قدسية الأماكن المقدسة في القدس وتحديداً في المسجد الأقصى، والتي تخلُّ بالوضع التاريخي للمدينة".

ودعت الخارجية التركية الحكومة الإسرائيلية إلى "تجنّب أي خطوات تزيد من التوتر الميداني" مجددةً "توقّعاتها بأن تتخذ حكومة إسرائيل "الخطوات اللازمة في هذا الإطار".

وصباح الاثنين اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى بالقدس الشرقية من جهة باب المغاربة في ثالث أيام "عيد العرش" اليهودي، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب أرسلت نسخة منه للأناضول، إن 1142 مستوطناً اقتحموا المسجد بالفترة الصباحية.

وبدأ "عيد العرش" (آخر الأعياد اليهودية الثلاثة، الفصح، الأسابيع، العرش) في 29 سبتمبر/أيلول المنصرم ويستمر حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويرتبط بذكرى ضياع اليهود في صحراء سيناء وسكنهم تحت المظلّات وفي الخيام.

وعادة ما تزداد وتيرة الاقتحامات للمسجد خلال فترات الأعياد اليهودية، وتجري على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.