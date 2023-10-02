ندّد الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الاثنين، بقرار فرنسا منع رياضياتها من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس العام المقبل.

وقال الاتحاد الذي يترأسه وزير الرياضة السعودي في بيان بالإنجليزية إنّه "يعرب عن بالغ قلقه حيال القرار".

واعتبر الاتحاد وهي منظمة تضم 57 دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن القرار "يتعارض مع قيم المساواة والشمولية واحترام التنوع الثقافي الذي تمثله الألعاب الأولمبية".

وأثار قرار باريس المثير للجدل رد فعل الأمم المتحدة التي ندّدت بـ"ممارسات تمييزية يمكن أن تكون لها عواقب ضارة".

وقد عزت السلطات الفرنسية قرارها إلى التزامها بنظام "علماني صارم".

وطبقت فرنسا، الدولة التي تضم إحدى أكبر الأقليات المسلمة في أوروبا، سلسلة من القوانين التي استهدفت لاعبي منتخباتها الذين يلتزمون بالتعاليم الإسلامية ومنها المنع من الصيام وآخرها منع ارتداء الحجاب.

وتقول بعض الجمعيات الإسلامية وجماعات حقوق الإنسان إن هذه القوانين استهدفت المسلمين، وجعلتهم عرضة للإساءة.

وستستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب من العام المقبل.