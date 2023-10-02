سياسة
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"عقاب" التركية.. منصة إطلاق نار مسيّرة تستعد للإنتاج المتسلسل
تستعد منصة إطلاق النار التركية المسيّرة "عقاب" من إنتاج وتطوير شركتي "أسيلسان" و"كاتمرجيلار"، لدخول الأسواق العالمية، وذلك بعد الانتهاء من تطويرها ضمن مشاريع الصناعات الدفاعية الوطنية، واجتيازها بنجاح الاختبارات كافة.
"عقاب" التركية.. منصة إطلاق نار مسيّرة تستعد للإنتاج المتسلسل
منصة إطلاق النار التركية المسيّرة تستعد للإنتاج الضخم المتسلسل / صورة: AA
2 أكتوبر 2023

تستعد منصة إطلاق النار التركية المسيّرة "عقاب" للالتقاء بزبائنها على مستوى العالم، وذلك بعد اجتيازها جميع الاختبارات الفنية بنجاح.

وطورت شركتا "أسيلسان" و"كاتمرجيلار" المنصة التي تعد من أفضل وأرشق منصات إطلاق النار القتالية البرية، لتنتهز الفرصة وتُعرض قبل أيام في مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، بمدينة إزمير غرب البلاد.

وقال فوركان كاتميرجي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة كاتمرجيلار، في تصريح للأناضول، إنهم شاركوا في المهرجان بالمركبة القتالية المدرعة “خضر”، التي زوِّدت بمنصة "عقاب" وبدروع ضد الألغام.

ونوه بأنهم يواصلون تطوير المنصة المسيّرة منذ ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنها تحتوي على محرك ديزل ومحرك كهربائي وأنهم صمموا نسخة هجينة منها تمتاز بقصر وقت الشحن وزيادة نطاق المدى.

وفي السياق، ذكر كاتميرجي أنه جرى تطوير نسختين من المركبة المدرعة “خضر” التي تعد أقوى مركبة قتالية في فئتها، لافتاً إلى استخدامها بشكل متزايد من العديد من الدول في إفريقيا فضلاً عن حرس الحدود التركي.

والأحد الماضي، اختتمت فاعليات مهرجان تكنوفيست التي استمرت خمسة أيام في إزمير، بمشاركة 121 جهة بينها وزارات ومؤسسات عامة وخاصة وشركات إعلامية.

وفي كلمة له خلال زيارة للمهرجان، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تهدف لرفع صادراتها من منتجات الصناعات الدفاعية إلى ستة مليارات دولار، وأضاف: "نعمل بحرص على إنجاح 850 مشروعاً مهماً في الصناعات الدفاعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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