سياسة
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إصابة جنديَّين من جيش النظام السوري بقصف إسرائيلي على مواقع في دير الزور
شنَّت مقاتلات إسرائيلية غارات جوية على مواقع تابعة للنظام السوري في مدينة دير الزور، ما أدى إلى إصابة جنديَّين في جيش النظام بجروح.
إصابة جنديَّين من جيش النظام السوري بقصف إسرائيلي على مواقع في دير الزور
إصابة جنديَّين من جيش النظام السوري بقصف إسرائيلي على مواقع في دير الزور. / Others
3 أكتوبر 2023

أُصيب جنديان تابعان لجيش النظام السوري بجروح جرّاء غارات جوية نفّذتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع لقوات النظام في محيط مدينة دير الزور شرقي البلاد مساء الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) أنه في "نحو الساعة 23:50... نفّذ العدوّ الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريَّين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر تعليق على الفور من الجيش الإسرائيلي.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً تقول إنها إيرانية، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وفق المزاعم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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