طلبت أجهزة الإطفاء في ولاية فكتوريا شرقي أستراليا الثلاثاء من السكان المغادرة أو الاحتماء إن لم يكن بالإمكان الفرار، بعدما أجّجت رياح قوية حرائق يواجه العناصر "صعوبة" في إخمادها.

وذكر جيسون هيفرنان، المسؤول في هيئة مكافحة الحرائق في الولاية، أن نحو 650 من عناصر الإطفاء يكافحون حرائق تشتعل في مساحة 17 ألف هكتار (42 ألف فدان).

وقال هيفرنان للإذاعة الأسترالية العامة: "نشهد حرائق متفرقة... ويبذل رجال الإطفاء كل ما في وسعهم لمحاولة احتواء هذا الحريق، لكنهم يواجهون صعوبة".

وقد تساعد الأمطار في إخماد النيران في وقت متأخر بعد الظهر، وفق هيفرنان.

وأكدت تقارير هبوب رياح وصلت سرعتها إلى 80 كيلومتراً في الساعة حول منطقة إيست غيبسلاند على مسافة نحو 250 كيلومتراً شرق ملبورن.

وأمرت أجهزة الطوارئ بإخلاء تسعة أحياء ريفية، قائلة إنّ الحرائق "تهدد المنازل والأرواح".

وناشدت الأشخاص الذين لم يغادروا بعدُ من سبعة أحياء أخرى أن يحتموا على الفور لأنه "فات الأوان لمغادرة المنطقة بأمان".

ويتوقع الخبراء أن يجلب الصيف الأسترالي المقبل موسم حرائق الغابات الأكثر قوة منذ 2019-2020، فحين اندلعت حرائق غابات على امتداد الساحل الشرقي لأستراليا دمرت مساحات شاسعة من الغابات وقضت على ملايين الحيوانات وغطت مدناً بالدخان.