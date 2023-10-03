قالت الأمم المتحدة إن وفدها إلى إقليم قره باغ في أذربيجان لم يرصد أي ممارسات عنف ضد المدنيين الأرمن وأي استهداف للبنى التحتية في المنطقة.

وأوضح ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، الاثنين، أن زيارة وفد أممي إلى قره باغ نهاية الأسبوع الماضي جاء بناءً على دعوة من الحكومة الأذربيجانية.

وأشار إلى أن الوفد عمل على رصد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة، لافتاً إلى أنه يضم ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ولفت دوغاريك إلى أن الوفد أجرى جولة تفقدية في نقطة التفتيش الحدودية في لاتشين ومدينة خانكندي، وقال: "لم يجد الوفد أي دليل على ارتكاب ممارسات عنف ضد المدنيين الأرمن، ولم يلاحظ استهداف البنى التحتية المدنية في المنطقة".

وأكد أن المستشفيات والمدارس والمنازل والمراكز الدينية والثقافية لم تُستهدف وأن الحكومة الأذربيجانية بدأت جهودها من أجل تقديم الخدمات الصحية دون انقطاع مرة أخرى.

كانت أذربيجان أعلنت في 19 سبتمبر/أيلول الجاري إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في قره باغ"، انتهت بعد يوم باتفاق لوقف العملية، وتخلي المجموعات المسلحة غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية الموجودة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.​​​​​​​