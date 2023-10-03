أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الثلاثاء إطلاق عمليات "الأبطال" ضد تنظيم PKK في تركيا بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات التركي وقوات الدرك والمديرية العامة للأمن.

ووفقاً لوزير الداخلية فقد بدأت العمليات في تمام الساعة 8.30 من صباح اليوم، نفّذت خلالها الأجهزة الأمنية 466 عملية أمنية شملت عموم الأراضي التركية والمناطق الريفية، أسفرت عن توقيف 90 مشتبهاً بهم.

وشارك في العمليات 13 ألفاً و440 عنصر أمن، موزعين على 960 فريقاً من وحدات الكوماندوز، وقوات الدرك الخاصة (JÖH)، وعناصر حراس القرى.

وفي الإطار نفسه جرى إلقاء القبض على 12 مشتبهاً بهم في مدن مارسين وفان وشانلي أورفه وماردين وأيدن.

وفي ولاية شانلي أورفه جرى توجيه عملية مركزة ضد جهاز الاستخبارات الخاص بالتنظيم الإرهابي، شملت 16 ولاية جرى خلالها اعتقال 55 مشتبهاً بهم.

وشملت العمليات الموجهة ضد الجهاز الأمني للتنظيم الإرهابي ولايات ماردين، وأنطاليا، وأضنة، وبورصا، وديار بكر، وغازي عنتاب، ومارسين، ودينيزلي، وقونية، وقيصري، وباتمان، واسبارطه، بالإضافة إلى شرناق وكوجالي.

والأحد، نفّذ عنصران من تنظيم PKK الإرهابي هجوماً على وازرة الداخلية التركية في أنقرة، حيث فجّر أحد الإرهابيَّين نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأسفر الهجوم عن إصابة اثنين من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة خلال إطلاق النار.

وتنظيم PKK المصنّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يُعَدّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص في تركيا، بينهم أطفال ونساء ورضّع.