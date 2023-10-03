سياسة
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واشنطن تؤكد مواصلتها دعم أنقرة في مكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن بلاده مستمرة في دعم تركيا بمواجهة تنظيم "PKK" الإرهابي، مجدِّداً إدانة واشنطن العملية الإرهابية الأخيرة في أنقرة.
واشنطن تؤكد مواصلتها دعم أنقرة في مكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي
عَلَما تركيا وأمريكا / صورة: AA
3 أكتوبر 2023

أكدت الولايات المتحدة مواصلتها الوقوف بـ"حزم" إلى جانب تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وشعبها في مكافحتهما تنظيم "PKK" الإرهابي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تصريحات صحفية، الاثنين؛ أن بلاده تعد "PKK" تنظيماً إرهابياً أجنبياً، وجدّد إدانة واشنطن الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، الأحد.

وحول موقف الولايات المتحدة من علاقاتها مع تنظيم "YPG"، الذراع السورية لـ"PKK" الإرهابي، قال ميلر: "نقف وسنواصل الوقوف إلى جانب تركيا والشعب التركي في كفاحه ضد PKK".

وشدد ميلر على أن واشنطن تدرك التهديد الأمني ​​الذي يشكّله تنظيم "PKK" الإرهابي لأنقرة. ملمحاً إلى العمليات الجوية التركية ضد أهداف إرهابية شماليّ العراق.

وأضاف: "ندعو تركيا إلى مواصلة تعاونها المشترك مع العراق في مكافحة الإرهاب بطريقة تدعم وتحترم سيادة العراق".

كان إرهابيان قد نفّذا، الأحد، هجوماً بسيارة صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن في أنقرة.

وفجر أحد الإرهابيين نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأُصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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