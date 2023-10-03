رفض الرئيس التونسي العرض المالي المقدَّم إلى بلاده من الاتحاد الأوروبي، لدعم الميزانية ومحاربة الهجرة غير النظامية التي تنطلق من شواطئ تونسية نحو دول التكتل.

وأوضح بيان للرئاسة التونسية، الاثنين، أن لقاءً جمع سعيّد بوزير خارجية بلاده نبيل عمار، تطرق فيه "إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً المقترح الأخير الذي قدّمه الاتحاد لدعم ميزانية تونس ومقاومة الهجرة غير الشرعية".

وقال الرئيس التونسي إن بلاده "التي تقبل بالتعاون، لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة.. فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف، بل لا يقبل به إذا كان من دون احترام".

وتابع سعيّد: "تونس ترفض ما أعلن عنه الأيام القليلة الماضية الاتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ، فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا".

ووصف المقترح بأنه يتعارض مع مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت مؤتمر روما في يوليو/تموز الماضي، الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية.

وأعلنت تونس في 16 يوليو/تموز الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بين الجانبين في عدة مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بقيمة 750 مليون يورو (840 مليون دولار).

وقررت المفوضية الأوروبية، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، بدء صرف الأموال المنصوص عليها بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع تونس للحد من تدفق المهاجرين.

وأوضحت المفوضية يومها أنه من بين إجمالي المساعدات البالغة قيمتها 105 ملايين يورو، المنصوص عليها في اتفاق مكافحة الهجرة غير النظامية، سيجري "صرف نحو 42 مليون يورو".

وأكد سعيّد أن "تونس تبذل كل ما لديها من إمكانات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وأعضاء البشر، هذا فضلاً عن أن بلادنا لم تكن أبداً السبب في هذا البؤس الذي يعيشه أغلب الشعوب الإفريقية".

وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أوعز الرئيس التونسي بإبلاغ الجانب الأوروبي بقراره تأجيل زيارة مرتقبة لوفد من المفوضية الأوروبية إلى البلاد، إلى موعد لاحق يُتفق عليه بين الطرفين.