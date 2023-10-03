سياسة
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"تهديد متصاعد".. مسؤولة بالاتحاد الأوروبي تُحذر من إرهاب اليمين المتطرف
حذّرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، من تصاعد خطر التطرف اليميني في أوروبا، مشددةً على أن عدم وضوح الخط الفاصل بين التطرف اليميني والإرهاب يمثل أحد أهم التحديات.
"تهديد متصاعد".. مسؤولة بالاتحاد الأوروبي تُحذر من إرهاب اليمين المتطرف
مسؤولة بالاتحاد الأوروبي تُحذر من تنامي تيارات اليمين المتطرف / صورة: Reuters
3 أكتوبر 2023

وجّهت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، تحذيراً صارخاً من التهديد المتصاعد للتطرف اليميني في أوروبا.

ودعت جوهانسون خلال افتتاح "منتدى تمويل مكافحة الإرهاب" الذي عُقد في بروكسل، الاثنين، إلى التعاون الدولي في الحرب ضد تمويل الإرهاب.

وحذّرت من تصاعد التطرف اليميني في أوروبا، على نحو يشكِّل تهديداً إرهابياً خطيراً ومتنامياً.

وأكّدت جوهانسون أن "إرهاب اليمين المتطرف يمثل تهديداً متزايداً في أوروبا".

وتطرقت إلى الأنشطة الجريئة للمتطرفين اليمينيين الذين بدؤوا العمل بشكل أكثر علنيّة، بما في ذلك تنظيم حفلات الروك وتسويق المنتجات التجارية لتمويل أجنداتهم المتطرفة.

وقالت إن أحد التحديات الرئيسية في مكافحة هذا التهديد المتزايد هو عدم وضوح الخط الفاصل بين التطرف اليميني والإرهاب.

وأضافت أن استخدام العملات المشفرة وإنشاء منظمات خيرية مزيّفة زاد من صعوبة الجهود المبذولة للتمييز بين الاثنين.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، سلّطت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية الضوء على اكتساب أحزاب اليمين المتطرف في معظم أنحاء أوروبا زخماً واقترابها من الوصول للسلطة في بعض البلدان، لافتةً إلى أنها ليست بحاجة إلى الانضمام إلى الحكومات للتأثير في صُنع القرار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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