وجّهت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، تحذيراً صارخاً من التهديد المتصاعد للتطرف اليميني في أوروبا.

ودعت جوهانسون خلال افتتاح "منتدى تمويل مكافحة الإرهاب" الذي عُقد في بروكسل، الاثنين، إلى التعاون الدولي في الحرب ضد تمويل الإرهاب.

وحذّرت من تصاعد التطرف اليميني في أوروبا، على نحو يشكِّل تهديداً إرهابياً خطيراً ومتنامياً.

وأكّدت جوهانسون أن "إرهاب اليمين المتطرف يمثل تهديداً متزايداً في أوروبا".

وتطرقت إلى الأنشطة الجريئة للمتطرفين اليمينيين الذين بدؤوا العمل بشكل أكثر علنيّة، بما في ذلك تنظيم حفلات الروك وتسويق المنتجات التجارية لتمويل أجنداتهم المتطرفة.

وقالت إن أحد التحديات الرئيسية في مكافحة هذا التهديد المتزايد هو عدم وضوح الخط الفاصل بين التطرف اليميني والإرهاب.

وأضافت أن استخدام العملات المشفرة وإنشاء منظمات خيرية مزيّفة زاد من صعوبة الجهود المبذولة للتمييز بين الاثنين.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، سلّطت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية الضوء على اكتساب أحزاب اليمين المتطرف في معظم أنحاء أوروبا زخماً واقترابها من الوصول للسلطة في بعض البلدان، لافتةً إلى أنها ليست بحاجة إلى الانضمام إلى الحكومات للتأثير في صُنع القرار.