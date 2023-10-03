أكدت وزارة الداخلية الأذربيجانية، الثلاثاء، أن الأرمن في إقليم قره باغ الذي حرِّر في الآونة الأخيرة، حوَّلوا مسجداً إلى حظيرة للمواشي.

وذكرت الوزارة في بيان أنه مع انتهاء العملية الأذربيجانية الأخيرة في قره باغ، تبين أن الأرمن حوَّلوا مسجداً في قرية "مالي بيلي" إلى حظيرة.

وأوضحت أن المسجد تعرض للحرق على يد الأرمن عام 1992، وتهدمت مئذنته، في حين استُخدم القسم المتبقي حظيرةً لتربية المواشي.

كانت أذربيجان قد عثرت على عدد من المساجد التي حوَّلها الأرمن إلى حظائر بعد تحريرها مناطق كثيرة في قره باغ عام 2020.

وفي 19 سبتمبر/أيلول المنصرم أطلقت أذربيجان عملية ضد الإرهاب لـ"إرساء النظام الدستوري في قره باغ" انتهت بعد يوم باتفاق لوقف العملية وتخلي المجموعات المسلحة غير القانونية والقوات الأرمينية في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.