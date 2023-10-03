سياسة
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وسط معارك محتدمة.. روسيا تخصص ثلث ميزانيتها للدفاع وأوكرانيا تُسقط 29 مسيرة
كشفت وثائق صادرة عن وزارة المالية الروسية أن الحكومة تخطط لزيادة الإنفاق على الدفاع، ليصل إلى ثُلث إجمالي الإنفاق العام، وذلك مع استمرار الحرب في أوكرانيا ومساعي موسكو لصد الهجوم الأوكراني المضاد.
وسط معارك محتدمة.. روسيا تخصص ثلث ميزانيتها للدفاع وأوكرانيا تُسقط 29 مسيرة
خصصت موسكو ما يقرب من ثُلث الإنفاق في موازنة العام المقبل للدفاع بالتزامن مع اشتداد المعارك في أوكرانيا / صورة: AFP
3 أكتوبر 2023

أظهرت وثائق وزارة المالية الروسية أن الحكومة تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي ليشكل ثلث إجمالي الإنفاق في موازنة روسيا لعام 2024.

وتخطط روسيا أيضاً لزيادة الاقتراض الحكومي للمساعدة في تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، كما تعوّل على زيادة عائدات النفط والغاز بعد ارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لوثائق وزارة المالية التي تغطي الفترة من 2024-2026، فإن إجمالي الإنفاق في قسم "الدفاع الوطني" سيبلغ العام المقبل 10.78تريليون روبل (109مليارات دولار)، أي 29.4% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 36.66 تريليون روبل.

وفي عام 2023، خصَّصت وزارة المالية 6.41 تريليون روبل للدفاع أي 21.2% من إجمالي الإنفاق في الموازنة البالغ 30.27 تريليون روبل.

وقال وزير المالية الروسي في وقت سابق إن إجمالي الإنفاق لعام 2023 سيكون أعلى من المقرر عند 33.5 تريليون روبل، فيما كشفت وثيقة حكومية أن موسكو ضاعفت من هدفها للإنفاق على الدفاع ليصل إلى 9.7 تريليون روبل، أي بزيادة تقريباً إلى 3 تريليونات عن الهدف المخطط له.

ولتحقيق هذه الزيادات، ستجمّد روسيا فعلياً الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية. كما ستخفض حصة الإنفاق على "الاقتصاد الوطني"، الذي يشمل الطرق والبنية التحتية وأعمال البناء، إلى 10.6% في 2024، وهي أدنى حصة منذ 2011.

وستنفق روسيا مبالغ أقل تصل إلى 7.73 تريليون روبل في 2024 على "السياسة الاجتماعية"، التي تدفع منها رواتب الموظفين في الدولة ومعاشات التقاعد والحوافز، من تلك التي تنفقها على الدفاع، وهي أقل حصة إنفاق منذ عام 2011 التي بلغت 21.4%.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأسبوع الماضي، إن زيادة الإنفاق الدفاعي في الموازنة "ضروري جداً" لأن روسيا تعيش "حالة حرب هجينة".

حشود في باخموت وقصف متبادَل

تستمر عمليات الجيش الأوكراني ومحاولته كسر خطوط الدفاع الروسية، فيما تواصل موسكو عملياً القصف المركّز في أوكرانيا.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، الثلاثاء، إسقاط صاروخ كروز و29 طائرة مسيّرة من إجمالي 31 طائرة مسيّرة استهدت منطقتي ميكولايف ودنيبروبتروفسك.

وقال سيرهي ليساكن حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، إن الحطام المتساقط في مدينة دنيبرو بجنوب شرقي البلاد تسبب في نشوب حريق في شركة خاصة جرى إخماده بسرعة.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية رصد 10 آلاف جندي روسي يجري حشدهم على المحاور المؤدية إلى مدينة باخموت التي سيطرت عليها روسيا في وقت سابق من العام الماضي بعد معارك طاحنة سقط فيها عشرات آلاف القتلى.

وبدأت أوكرانيا في يونيو/حزيران الماضي هجوماً مضاداً لمحاولة استعادة الأراضي التي سيطر عليها الروس جنوب وشرق أوكرانيا، ويواجه الهجوم الأوكراني مقاومة روسية شرسة عرقلت من تقدمه على أكثر من محور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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