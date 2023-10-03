مخصماك بدلاً من الأغاني الوطنية في مصر و عقارات كورونا تسهم في الطفرات الفيروسية - الحلقة 255 من برنامج يني صباح

1- فتل الرقبة، تحد يغزو تك توك فرنسا وتحذيرات من آثاره الصحية 2- دراسة: عقارات كورونا تسهم في الطفرات الفيروسية 3- الجوع الدائم أسبابه ومضاره 4- مخاطر عبوات الطعام البلاستيكية 5- جدل في مواقع التواصل بعد إلغاء مبارة بين فريق سعودي وآخر إيراني 6- “مخصماك” بدلا من الأغاني الوطنية