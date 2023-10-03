سياسة
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انهالوا عليها بالضرب.. جنود إسرائيليون يعتدون على سيدة فلسطينية جنوبي الضفة
اعتدى جنود إسرائيليون على الأسيرة الفلسطينية السابقة غدير الأطرش، في أثناء مصادفة مرورها من موقع مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين جنوبي الضفة الغربية، وأُصيبت بكدمات في مختلف أنجاء جسدها.
انهالوا عليها بالضرب.. جنود إسرائيليون يعتدون على سيدة فلسطينية جنوبي الضفة
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية / صورة: AFP Archive
3 أكتوبر 2023

أظهر مقطع فيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرُّض السيدة الفلسطينية غدير الأطرش، (30 عاماً) للاعتداء من عدد من الجنود الإسرائيليين في مدينة الخليل جنوبيّ الضفة الغربية.

وتعرضت "الأطرش"، يوم الاثنين، حسبما يُظهر الفيديو، للدفع من مجندة إسرائيلية، ثم للركل والضرب من مجموعة جنود إسرائيليين.

وقالت الأطرش لوكالة "الأناضول"، الثلاثاء: "كنت رفقة زوجة شقيقي وبالصدفة مررنا في موقع اندلعت فيه مواجهات بين عشرات المواطنين والجنود الإسرائيليين، وعند مروري بالقرب من الجيش تعرضتُ للدفع من مجندة".

وتابعتْ: "دافعت عن نفسي ولم أسمح للمجندة بضربي مرة أخرى، الأمر الذي أدى لتدخل عدد من الجنود الذين ركلوني وأسقطوني أرضاً وانهالوا عليَّ بالضرب".

وأشارت الأطرش إلى أنها "أُصيبت بكدمات في مختلف أنحاء جسدها"، وعبَّرت عن "صدمتها جراء الحادثة"، مشيرةً إلى أنها "لم تستوعب ما جرى".

ولم يصدر، حتى اليوم (الثلاثاء)، تعليق من الجيش الإسرائيلي على الحادثة.

كانت الأطرش أسيرة سابقة، وأمضت 3 سنوات في السجون الإسرائيلية.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة الخليل، الاثنين، لتأمين عملية اقتحام المستوطنين موقعاً أثرياً احتفالاً بعيد العرش الإسرائيلي.

وبدأ عيد العرش (آخر الأعياد اليهودية الثلاثة: الفصح، والأسابيع، والعرش) في 29 سبتمبر/أيلول المنصرم ويستمر حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ويرتبط بذكرى ضياع اليهود في صحراء سيناء وسكنهم تحت المظلات وفي الخيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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