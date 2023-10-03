أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر الثلاثاء أن بلاده ستواصل بحزم مكافحة الإرهاب حتى القضاء على آخر إرهابي.

وأوضح غولر خلال افتتاح العام الدراسي بجامعة غبزة التقنية بولاية قوجه إيلي أن حدود تركيا محمية بأنظمة آمنة مكثفة من أجل مكافحة الإرهاب بشكل أكثر فاعلية وضمان أمن الحدود ومنع التهريب، وقال: "نعمل باستمرار على تطوير إمكانات وقدرات قواتنا على الحدود من أجل أمن حدودنا وشعبنا".

ولفت إلى أن تركيا تبذل جهوداً حثيثة من أجل أن يسود السلام والاستقرار من البحر الأسود إلى إفريقيا ومن الشرق الأوسط إلى القوقاز، في هذه الفترة التي تشهد تصاعداً للتوتر والصراعات.

وقال إنّ القوات المسلحة التركية تواصل حربها ضد الإرهاب في داخل الحدود وخارجها من خلال استراتيجية تحييد المخاطر من مصدرها.

وأكد غولر أن هجوم أنقرة الإرهابي أظهر مرة أخرى أن التنظيم الإرهابي الغادر يُحتضَر ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

وشدد: "كفاحنا ضد الإرهاب سيستمر بكل عزيمة وإصرار حتى يختفي الإرهابيون الدمويون من هذه المنطقة الجغرافية".

وأشار غولر إلى أن تركيا تواصل جهودها لاستمرار الأجواء الإيجابية التي ظهرت مؤخراً مع اليونان.

وأردف: "هدفنا يتمثل في حل مشكلاتنا في بحر إيجه وشرق المتوسط ​​وفقاً للقانون الدولي وعلاقات حُسن الجوار ورُوح التحالف".