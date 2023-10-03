أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، عن إطلاق عمليات "الأبطال" التي تستهدف عناصر تنظيم PKK في عموم أراضي البلاد، وتجري العمليات بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات التركي، وقوات الدرك، ومديرية الأمن العامة.

وركزت العمليات الأخيرة على ما يُعرف بـ"جهاز الاستخبارات" الخاص بالتنظيم الإرهابي، والذي جرى اعتقال 55 من عناصره في مدن مختلفة.

ووفقاً لمصادر أمنية تركية، فمنذ 1986 والتنظيم الإرهابي يجمع المعلومات الاستخبارية من خلال وحدات عدة حملت مسميات مختلفة، وفي الفترة الماضية أسس التنظيم ما يسمى بـ"جهاز الاستخبارات العسكري- SEL" مستفيداً من الدعم العسكري والتدريبي والتقني الذي تلقاه من الدول الغربية في سوريا، ويركز عمله على تركيا.

جاء تأسيس الوحدة الأمنية الجديدة للتنظيم الإرهابي التي يُرمَز إليها بـ"SEL" ، بعد اشتداد الضربات التي تلقاها التنظيم الإرهابي وتحديداً ما تسمى بـ"الوحدة الخاصة" التي أفشلت عناصر الأمن التركية مساعيها لنقل السلاح والمواد المتفجرة والإرهابيين إلى تركيا، بخاصة مع ارتفاع فاعلية وكفاءة العمليات الموجهة ضد الإرهاب بعد زيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة.

وبدأ التنظيم الإرهابي بالاعتماد على ما يسمى بجهاز الاستخبارات العسكرية "SEL"، لتنفيذ عمليات إرهابية في المدن الكبرى، وذلك لرفع الروح المعنوية لمقاتلي التنظيم الإرهابي وإظهار أنه ما زال قادراً على توجيه الضربات، بخاصة بعد ارتفاع خسائره في تركيا، وشمال العراق، وسوريا.

وتؤدي ما يسمى بوحدات "SEL" مجموعة من المهام، على رأسها جمع المعلومات الاستخبارية حول تركيا، ونقل السلاح والذخائر والمواد المتفجرة والعناصر الإرهابية من سوريا إلى تركيا، والتخطيط لتنفيذ عمليات داخل تركيا وتوفير ما يلزم من خدمات لوجستية.

بالإضافة إلى ذلك تجمع وحدات ما يسمى بـ"SEL" المعلومات الاستخبارية، وتنفذ العمليات الإرهابية في مناطق درع الفرات، وغصن الزيتون ونبع السلام في سوريا.

بروفيل عناصر التنظيم

ويوظّف التنظيم الإرهابي متعاملين أجانب لأداء مهام أمنية معينة، وظهر ذلك في العمليات الإرهابية الأخيرة في شارع الاستقلال في إسطنبول في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والهجوم الذي وقع في منطقة مراد باشا في أنطاليا في سبتمبر/أيلول 2022، وفقاً للمصادر الأمنية التركية.

وبدلاً من الاستعانة بعناصر التنظيم الأساسيين، جرى توظيف أشخاص سوريين من أديان وأصول عرقية وطائفية مختلقة، ولا تربطهم علاقة إيدولوجية بالتنظيم في العمليات الإرهابية.

وينظم "SEL" عملاءه في تركيا على شكل خلايا تقسم بطريقة عمودية وأفقية، وبالنظر إلى طبيعة عناصر الوحدة، يلاحظ أنهم يحاولون استقطاب الأشخاص الذين يمكن السيطرة عليهم بالابتزاز، كأن يجري ابتزازهم بأقربائهم على سبيل المثال، وبالإضافة إليهم كان التنظيم يبحث عن أشخاص بمؤهل تعليمي منخفض، كما يجري توظيف المال، والسلطة في ضبط وإخضاع الأفراد.

وبالإضافة إلى ذلك ساعد التنظيم الإرهابي المتعاملين معه في سداد ديونهم في سوريا، وحل مشكلاتهم الخاصة.

وقبل أن يباشر المتورطون العمل مع التنظيم الإرهابي، تختبر ما تسمى بوحدات "SEL" العملاء المستقطبين، عبر تكليفهم مهام معينة لقياس قدراتهم ومواهبهم في سوريا أو داخل تركيا.

ويجري اتباع طريقة "وظّفه ثم تخلص منه" أو الاستخدام لمرة واحدة مع العملاء الذين تجري عملية تجنيدهم، ولوحظ كذلك أن التنظيم الإرهابي يعمل على توظيف شبكات التهريب لنقل الأسلحة والمواد المتفجرة إلى تركيا.

واليوم الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي عن إطلاق عمليات "الأبطال" والتي نفّذت خلالها الأجهزة الأمنية 466 عملية أمنية شملت عموم الأراضي التركية والمناطق الريفية، أسفرت عن توقيف 90 مشتبهاً بهم.

وشارك في العمليات 13 ألفاً و440 عنصر أمن، موزعين على 960 فريقاً من وحدات الكوماندوز، وقوات الدرك الخاصة (JÖH)، وعناصر حراس القرى.

وجاءت هذه العمليات بعد يومين من هجوم شنه عناصر تنظيم PKK الإرهابي على مقر وزارة الداخلية في أنقرة، أسفر عن إصابة عنصرين من الشرطة التركية بعد أن فجر أحد الإرهابيين نفسه، فيما جرى تحييد الآخر.