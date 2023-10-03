سياسة
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أردوغان يؤكد رغبة أنقرة في اتخاذ خطوات ملموسة من أصدقائها في مكافحة الإرهاب
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تريد من أصدقائها اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب، مضيفاً أن عدم اتخاذ أي خطوات ضد زعماء التنظيمات الإرهابية رغم الكم الهائل من الأدلة المقدمة "أمر لا نستطيع أن نفسره لأنفسنا ولا لشعبنا".
أردوغان يؤكد رغبة أنقرة في اتخاذ خطوات ملموسة من أصدقائها في مكافحة الإرهاب
أردوغان يؤكد رغبة أنقرة اتخاذ خطوات ملموسة من أصدقائها في مكافحة الإرهاب. / صورة: AA
3 أكتوبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تريد من أصدقائها اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب.

وأشار أردوغان، في كلمة، الثلاثاء، خلال مراسم افتتاح منشأة تابعة للمحكمة الإدارية في العاصمة أنقرة، إلى أن الشعب التركي يصعب عليه فهم المواقف المتساهلة تجاه القتلة الذين تلطخت أيديهم بالدماء، بوصفه شعباً ضحّى بالآلاف من أبنائه بسبب الإرهاب.

وأضاف: "نريد من أصدقائنا خطوات ملموسة إلى جانب الإدانة (فيما يخص الإرهاب)، ويجب معرفة أن البيانات التي تشجب الإرهاب وحدها لن تداوي جراحنا".

وبيّن الرئيس التركي أن "عدم اتخاذ أي خطوات ضد زعماء التنظيمات الإرهابية رغم الكم الهائل من الأدلة المقدمة أمر لا نستطيع أن نفسره لأنفسنا ولا لشعبنا".

وتابع: "ما من تهديد لأمن بلادنا إلا وكان مصدره خارجياً. منتسبو التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمننا باتوا في دول أوروبية ويحملون هناك صفاتهم ولا يتخفون".

وأكد الرئيس التركي أن "مكافحة الإرهاب ليست سهلة لكن أصعب ما في الأمر هو مكافحة الإرهابيين المتسترين تحت البذلات والأطقم"، مشيراً إلى أن بلاده لن تتهاون مع الإرهابيين والظالمين.

وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي إن أنقرة تسعى إلى صياغة دستور جديد لحماية مسيرة الديمقراطية التركية، مؤكداً أن الدستور الجديد سيكون مدنياً شاملاً يحفظ حريات المواطنين".

وأضاف: "عازمون على وضع دستور جديد في مئوية جمهوريتنا بدلاً من دستور الانقلابيين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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