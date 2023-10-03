شهدت العاصمة الأذربيجانية باكو، الاثنين، تقليد سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس أمناء وقف "تي 3" للتكنولوجيا التركي، وساماً في مجال التعاون المثمر.

جاء ذلك خلال زيارة بيرقدار لمركز "باكو للمعرفة" والذي جرى بناؤه بالتعاون بين وقف "تي 3" والوكالة الحكومية الأذربيجانية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية (أسان).

وخلال الزيارة جرى تقليد بيرقدار وسام "أسان للخدمة والتعاون المثمر".

وهذا الوسام هو الثاني الذي يقلَّده بيرقدار في أذربيجان، إذ سبق أن قلّده الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في 2021، وسام "قره باغ" الذي طرح لتكريم من ساهموا في تحرير الإقليم من أرمينيا.

وكانت مُسيّرات "بيرقدار" المصنّعة من قبل شركة بايكار التركية والتي اشترتها باكو من أنقرة، ساهمت بدور كبير في قلب موازين القوى لصالح أذربيجان ضد أرمينيا، خلال معارك "قره باغ" عام 2020.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.​​​​​​​